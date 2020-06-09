На территориях остальных муниципалитетов региона число заболевших COVID-19 осталось неизменным с 8 июня. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Смоленской области достигло 3300 человек, 1240 выписаны из больниц по выздоровлению, за все время зарегистрировано 44 летальных исхода.

Где в Смоленской области выявили новые случаи заражения коронавирусом

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