Общество
Smolnarod.ruГде в Смоленской области выявили новые случаи заражения коронавирусом
На территориях остальных муниципалитетов региона число заболевших COVID-19 осталось неизменным с 8 июня. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Смоленской области достигло 3300 человек, 1240 выписаны из больниц по выздоровлению, за все время зарегистрировано 44 летальных исхода.
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В Орловской области за сутки выявлено 89 новых случаев коронавируса, три человека умерли
Орловские новостивчера в 03:24
В Смоленской области снова выявлено большое количество новых случаев COVID-19
Московский Комсомолец Смоленск09 июня в 04:01
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Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
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Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
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ВКонтакте запустила распознавание голосовых сообщений
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений длительностью до 30 секунд.
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Протестующие снесли статуи конфедератов и памятник Колумбу в США
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Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым
В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж/д билетов на полуостров.
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Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
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ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
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Сотрудники Йенского университета имени Фридриха Шиллера и Вюрцбургского университета создали материал для замены костей, основанный на фосфате кальция и цементе.
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Как отмечают ученые, которые исследуют «китайскую птичку», стиль статуэтки, обнаруженной в Азии, сильно отличается от европейского искусства.
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Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
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В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
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Стала известна возможная дата релиза ремейка XIII
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