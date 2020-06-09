Общество

Smolnarod.ruSmolnarod.ruГде в Смоленской области выявили новые случаи заражения коронавирусом

На территориях остальных муниципалитетов региона число заболевших COVID-19 осталось неизменным с 8 июня. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Смоленской области достигло 3300 человек, 1240 выписаны из больниц по выздоровлению, за все время зарегистрировано 44 летальных исхода.
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Почти полмиллиона. Новые случаи COVID-19 выявили в России

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В Московской области выявили 735 новых случаев COVID-19

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В России выявили 8 404 новых случая заражения COVID-19

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В России выявлено 8404 новых случая COVID-19

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В Орловской области за сутки выявлено 89 новых случаев коронавируса, три человека умерли

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Где в Смоленской области выявили новые случаи заражения коронавирусом

Smolnarod.ru09 июня в 14:29

В Смоленской области снова выявлено большое количество новых случаев COVID-19

Московский Комсомолец Смоленск09 июня в 04:01
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Футбол

Медведев прокомментировал информацию о переходе Давида Луиза в «Зенит»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе бразильского защитника лондонского «Арсенала» Давида Луиза.
Нева Спорт вчера в 12:06
Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Происшествия

В Липецкой области умер заболевший COVID-19 фельдшер скорой помощи

Фельдшер скорой помощи, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, скончался в больнице в Липецкой области, сообщила в четверг администрация региона.
РИА Новости 03:56
Здоровье

Доктор Мясников поспорил с ВОЗ о смертности от коронавируса в РФ

Всемирной организации здравоохранения следует не строить теории и «бодаться» со статистикой, а найти реальную причину низкой смертности от коронавируса в России.
URA.Ru 02:04
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Экономика

Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре

Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала

Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
Lenta.ru 02:56
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Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля

Власти Красноярского края продлили режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
ТАСС 02:22
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Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
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Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
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Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
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Технологии

ВКонтакте запустила распознавание голосовых сообщений

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений длительностью до 30 секунд.
TatCenter 09 июня в 08:25
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску посетителей в музеи

Посетители допускаются в музеи при наличии маски, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:47
Общество

Протестующие снесли статуи конфедератов и памятник Колумбу в США

Народные новости 03:44
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Транспорт

Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж/д билетов на полуостров.
ТАСС вчера в 13:58
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Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета вчера в 09:12
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Общество

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Российская газета 03:37
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Наука

В Германии создали долговечный цемент для заживления костей

Сотрудники Йенского университета имени Фридриха Шиллера и Вюрцбургского университета создали материал для замены костей, основанный на фосфате кальция и цементе.
Planet Today 02:51
8
Политика

Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы

Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл (штат Вашингтон), где продолжаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы.
ТАСС 00:14
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Наука

В Китае нашли древнейшую в Восточной Азии статуэтку

Как отмечают ученые, которые исследуют «китайскую птичку», стиль статуэтки, обнаруженной в Азии, сильно отличается от европейского искусства.
Замана 01:27
8
Политика

Митрофанова перестала возглавлять Россотрудничество

Сама Митрофанова ранее говорила, что после ухода из Россотрудничества станет послом по особым поручениям в МИД РФ.
Известия 04:09
Кино

HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН вчера в 03:21
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН вчера в 05:49
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Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
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Игры

Стала известна возможная дата релиза ремейка XIII

Ремейк XIII может выйти 10 ноября 2020 года. Эта дата появилось на сайте испанского подразделения магазина Amazon.
CyberSport.ru 03:17
Шоу-бизнес

Борисов ответил на обвинения в «подмене» жены Захарова в «Пусть говорят»

РИА Новости 04:11
Политика

Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

Действительно, будет сделан акцент на личном участии Путина в информировании россиян о поправках, говорит человек, близкий к администрации: «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения».
Ведомости вчера в 17:01
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