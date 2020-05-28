Коронавирус
Тульская прессаГде в Тульской области заболели коронавирусом: карта на 28 мая
К 28 мая число инфицированных коронавирусом в Тульской области увеличилось до 3 532 человек. Рекордным по новым случаям остается 25 мая, когда в регионе выявили 111 случаев заражения. Большинство пациентов зарегистрированы в Туле — 30.
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Обнародована статистика заболеваемости коронавирусом в Тульской области за 28 мая
Тульская служба новостей03:41
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Культура
Ильменский фестиваль планируют провести за один день
Онлайн-формат первого этапа не является нововведением: в 2017 и 2018 годах проходил интернет-конкурс, по итогам которого участники автоматически попадали во второй тур для прослушиваний на сцене.
Эхо Москвы в Челябинске 06:23
Политика
В Кремле оценили риск новых санкций против «Северного потока — 2»
Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, писала о возможности введения американских санкций в отношении проекта газопровода.
RT на русском 06:42
Общество
Москвичи смогут указать «иные цели» в пропусках для поездок в магазины
Для поездок на общественном транспорте в непродовольственные магазины, которые откроются в Москве с 1 июня, можно будет указать при оформлении временного пропуска «иные цели», сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Коммерсантъ 07:33
Космос
Virgin Orbit провела испытания системы воздушного запуска ракеты
Работы по демонстрации системы запуска ракеты LauncherOne провела американская компания Virgin Orbit 25 мая, сообщает пресс-служба компании в своем Twitter.
ИА Красная Весна 25 мая в 16:35
Здоровье
Депутат не увидел логики в закрытии набережной и скверов Саратова
Сегодня врио главы управления Роспотребнадзора Елена Качкаева отчиталась перед депутатами Саратовской городской думы о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:54
Происшествия
Председателю СКР разрешили возбудить уголовные дела на шесть судей
Председателю СКР разрешили возбудить уголовные дела на шесть судей В среду высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), рассмотрев ходатайства председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, дала согласие на привлечение к уголовной ответственности сразу нескольких служителей Фемиды.
Коммерсантъ вчера в 14:32
Общество
В Новосибирской области режим ограничений продлили до 30 июня
До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса.
Российская газета 02:49
Хоккей
СКА обменял Каблукова и Карпова в «Амур»
RT на русском 05:02
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Россельхознадзор подаст иск из-за сообщений о вымогательстве
В Россельхознадзоре опровергли информацию о якобы имевшем место вымогательстве денег у польской компании «Млековита» со стороны главы федеральной службы Сергея Данкверта.
RT на русском 07:47
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ 26 мая в 11:40
Здоровье
До 31 мая сохраняются ограничительные меры в Липецкой области
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на очередном совещании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе подтвердил, что ограничительные меры действуют до 31 мая.
Kursk.com вчера в 11:25
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На снимке певица стоит, непринужденно облокотившись о стену, в черном бюстье пуш-ап, подчеркивающим ее пышные формы.
Пятый канал вчера в 23:35
Общество
Москвичам разрешат гулять с 1 июня, но в тестовом режиме и по графику
В Москве с 1 июня разрешат жителям гулять, но в тестовом режиме и по графику, заявил мэр города Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 08:56
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Технологии
Microsoft выпустила масштабное обновление Windows
В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.
Lenta.ru 05:48
Происшествия
Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.
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Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Политика
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Приглашения на парад Победы, запланированный на 24 июня в Москве, будут возобновлены для лидеров стран СНГ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика
В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные СМИ о якобы высокой смертности медиков от коронавируса в России.
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Футбол
Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»
Футболист Михаил Меркулов сообщил в своем Instagram об уходе из екатеринбургского "Урала", сопроводив сообщение сценой из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната".
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Происшествия
В Псковской области найдено тело пропавшей трехлетней девочки
СНТ "Кебь", 28 мая 2020, 14:06 — REGNUM На четвертые сутки поисков псковские спасатели обнаружили тело пропавшей трехлетней девочки.
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Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Германия вызвала российского посла на разговор из-за хакера ГРУ
Посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД, чтобы поговорить о хакерской атаке на Бундестаг.
Lenta.ru 07:56
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Причиной развода Полины Гагариной назвали разницу в доходах
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Bimru.ru вчера в 11:16
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Минтруд России предложил новые меры поддержки
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
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Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
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Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
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РБК 04:19
Шоу-бизнес
Шубская родила Овечкину второго сына
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