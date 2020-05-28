К 28 мая число инфицированных коронавирусом в Тульской области увеличилось до 3 532 человек. Рекордным по новым случаям остается 25 мая, когда в регионе выявили 111 случаев заражения. Большинство пациентов зарегистрированы в Туле — 30.

Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта на 28 мая

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