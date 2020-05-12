Коронавирус

ВашГород.руВашГород.руГде за сутки в Кузбассе нашли людей с коронавирусом

Сводку за прошедшие сутки — с 11 по 12 мая — представил оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Кузбассе. Всего в Кемеровской области выявлено 269 человек, у которых подтвердили коронавирус.
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В Кузбассе стало еще больше зараженных коронавирусом

Сибдепо00:34

За сутки в Кузбассе выявили 9 случаев COVID-19

Город новостей00:25

Стало известно, в каких территориях Кузбасса выявлены новые больные с СOVID-19

Avoka.do00:30

Число заразившихся коронавирусом новокузнечан приблизилось к 100

VSE42.RU01:52

Большинство новых случаев заражения коронавирусом приходится на Кемерово

Московский комсомолец Кузбасс00:31

Где за сутки в Кузбассе нашли людей с коронавирусом

ВашГород.ру00:23

Названы территории Кузбасса, где выявлены 9 новых случаев коронавируса

Газета Кемерова00:25
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Происшествия

Дело возбудили после гибели пациентов при пожаре в больнице Петербурга

Вечерняя Москва 01:54
4
Общество

Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми

На портале госуслуг появилась информация, какие семьи могут получить дополнительные выплаты на детей и что нужно для этого сделать.
РБК 03:24
3
Политика

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
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Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
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Происшествия

В Крыму скончались две женщины с коронавирусом

Симферополь, 12 мая 2020, 10:51 — REGNUM Две женщины с подтвержденными результатами тестов на коронавирус скончались в Крыму.
REGNUM 03:51
3
Общество

Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей

11 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил выплатить в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 15 лет включительно в качестве поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Саминвестор 01:34
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Общество

Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц

Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК вчера в 10:36
Общество

Москвичей без перчаток и масок в транспорте 12 мая накажут предупреждением

В общественном транспорте и магазинах граждане обязаны носить перчатки и маски.
Lenta.ru 02:56
11
Общество

В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия школ и детских садов

Как отметила Татьяна Руженцова, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на втором этапе может быть ослаблен режим для детсадов, на третьем – для школ и вузов.
МТВ онлайн вчера в 05:45
73
Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Фигурное катание

Туктамышева провела фотосессию на карантине по FaceTime

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии с домашней фотосессии.
Матч ТВ вчера в 05:45
Шоу-бизнес

24-летняя Анастасия Решетова показала, как выглядела пять лет назад

Фото Анастасии Решетовой в 2015 году Напомним, Ратмир появился на свет в конце 2019 года.
Вокруг ТВ вчера в 12:26
1
Происшествия

Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции

В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина.
Lenta.ru 03:12
1
Общество

Илон Маск попросил арестовать только его после открытия завода Tesla

«Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида», — написал предприниматель.
Кавказ Пост вчера в 22:58
10
Общество

На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов

Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости вчера в 12:50
616
Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 64 человека

Регион 64 02:37
558
Общество

В Москве начал действовать масочный режим

С 12 мая в Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим.
Российская газета 00:33
241
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
596
Общество

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 211 человек

Врачи нашли коронавирус ещё у 211 человек в Свердловской области. Об этом заявили в оперативном штабе региона корреспонденту ИА REGNUM.
REGNUM 03:52
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Шоу-бизнес

Ани Лорак порадовала поклонников редким снимком с мамой

Певица оставила под фото комментарий, где высказывала благодарность всем матерям за их нелегкий труд и поздравила с Днем матери.
RuNews24.ru вчера в 13:55
Общество

Регулятор ФРГ к 24 мая вынесет решение по «Северному потоку — 2»

Решение будет вынесено самое позднее к 24 мая 2020 года, — передаёт ТАСС сообщение представителя пресс-службы регулятора.
News.ru 03:39
Общество

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
30
Общество

В РФ за сутки зарегистрировано 11,6 тысяч новых случаев коронавируса

Всего в РФ зарегистрировано 221 344 случаев (+5,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Интерфакс вчера в 03:40
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24».
В курсе.ру вчера в 09:23
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Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
248
Общество

Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом

Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
Говорит Москва вчера в 16:02
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Футбол

Медведев оценил заявление Путина о приостановке периода нерабочих дней

Сообщение Путина означает, что мы смогли достичь стадии стабилизации и выходим из нерабочего режима.
Vprognoze.ru 03:19
1
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
13
Происшествия

В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве

РИА Новости 10 мая в 15:02
61
Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
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Главное