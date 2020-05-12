Сводку за прошедшие сутки — с 11 по 12 мая — представил оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Кузбассе. Всего в Кемеровской области выявлено 269 человек, у которых подтвердили коронавирус.

Где за сутки в Кузбассе нашли людей с коронавирусом

Общество Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми На портале госуслуг появилась информация, какие семьи могут получить дополнительные выплаты на детей и что нужно для этого сделать. 3

Политика В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство. 519

Общество Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля. 58

Происшествия В Крыму скончались две женщины с коронавирусом Симферополь, 12 мая 2020, 10:51 — REGNUM Две женщины с подтвержденными результатами тестов на коронавирус скончались в Крыму. 3

Общество Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей 11 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил выплатить в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 15 лет включительно в качестве поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 482

Общество Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Общество В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия школ и детских садов Как отметила Татьяна Руженцова, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на втором этапе может быть ослаблен режим для детсадов, на третьем – для школ и вузов. 73

Политика Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS. 103

Фигурное катание Туктамышева провела фотосессию на карантине по FaceTime Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии с домашней фотосессии.

Происшествия Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина. 1

Общество В Москве начал действовать масочный режим С 12 мая в Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим. 241

Общество На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 211 человек Врачи нашли коронавирус ещё у 211 человек в Свердловской области. Об этом заявили в оперативном штабе региона корреспонденту ИА REGNUM. 111

Шоу-бизнес Ани Лорак порадовала поклонников редким снимком с мамой Певица оставила под фото комментарий, где высказывала благодарность всем матерям за их нелегкий труд и поздравила с Днем матери.

Политика Путин объявил о завершении режима нерабочих дней Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24». 270