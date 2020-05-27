Торговые центры на этой неделе не откроют, потому что в Кемеровской области плохо соблюдается эпидемиологическое законодательство. На 25 мая в Кузбассе выявлены 13 человек, у которых подтвердили коронавирус. Свежие данные предоставил оперативный штаб.

Где за сутки в Кузбассе выявили новые случаи коронавируса

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