Коронавирус

ВашГород.руВашГород.руГде за сутки в Кузбассе выявили новые случаи коронавируса

Торговые центры на этой неделе не откроют, потому что в Кемеровской области плохо соблюдается эпидемиологическое законодательство. На 25 мая в Кузбассе выявлены 13 человек, у которых подтвердили коронавирус. Свежие данные предоставил оперативный штаб.
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Больных Covid-19 выявили ещё в двух районах Кузбасса

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В Осинниках и Междуреченске выявили 8 новых заражённых COVID-19

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Всего несколько территорий Кузбасса остались «чистыми» от коронавируса

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Стало известно, где выявили новых заразившихся COVID-19 в Кузбассе

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В Берёзовском выявили первого заболевшего коронавирусом

Московский комсомолец Кузбасс00:24

Где в Кузбассе выявили за сутки случаи коронавируса

ВашГород.рувчера в 23:58

За сутки коронавирусом заболели 18 человек в восьми территориях Кузбасса, из них две — новые

Кузбасс00:53
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Общество

Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца

Bimru.ru вчера в 09:39
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Авто

Mercedes-Benz разрабатывает хардкорную вариацию для нового G-класса

Простой Mercedes-Benz G500 имеет под капотом 422-сильный битурбированный мотор 4.0 V8, 9-ступенчатую АКПП и полноприводную систему с понижайкой и механическими блокировками всех трёх дифференциалов.
CarsWeek.ru вчера в 10:25
Происшествия

Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга

Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщили РБК в пресс-службе вуза.
РБК 04:35
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Происшествия

В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом

В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
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Политика

Польшу ужаснула перспектива стать донором ЕС

Ведь накануне агентство Bloomberg и немецкий Европейский центр экономических исследований (ZEW) отдельно друг от друга представили расчеты, согласно которым Варшаве придется стать донором восстановления экономики стран Южной Европы, что взбудоражило польское общество.
REGNUM 03:38
Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу

Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
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Происшествия

На Кубани скончался мужчина с диагнозом коронавирус

74-летний житель Сочи больше месяца находился на ИВЛ. Мужчина заболел 11 апреля и сразу был госпитализирован.
Администрация Краснодарского края 04:14
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Интернет

Microsoft крупно обновила Skype. Что в нем нового

Новая версия с индексом 8.6, как пишет портал Neowin – это самый крупный апдейт приложения среди выходивших за последнее время. (с января 2020 г. Microsoft выпустила в общей сложности пять новых версий Skype).
CNews 05:53
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Общество

Москвичам назвали условие отмены запрета на прогулки

Среди главных показателей готовности к отмене запретов руководитель Роспотребнадзора упомянула коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы в течение 70 дней.
Мослента 05:17
5
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму наличных долларов

Банки России из-за огромного числа вкладчиков в марте ввезли в страну 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро наличными.
АБН вчера в 02:15
1,5K
Общество

«Страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей оценили опрошенные россияне

«Страховку от кризиса» в 350 000 рублей оценили опрошенные жители России.
Evo-rus.com 05:20
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Происшествия

На Украине действовала банда киллеров из балканских стран

Пятеро подозреваемых задержаны В Печерске банда киллеров из Балканских стран расстреляли гражданина Черногории.
SM News 05:00
Армия и оружие

США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35

ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
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Общество

Ракетоносец Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме

Москва, 27 мая 2020, 09:43 — REGNUM Четвёртый испытательный полёт второго образца глубокомодернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М сопровождался выходом на сверхзвук.
REGNUM 02:43
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Политика

Грузия не намерена возвращаться к Договору по открытому небу

Тбилиси, 27 мая 2020, 12:23 — REGNUM Грузия не намерена возвращаться к участию в Договоре по открытому небу.
REGNUM 05:23
4
Шоу-бизнес

У Александра Овечкина родился второй сын

В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
BFM.ru 05:20
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Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
1,4K
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена и его сына в Оренбуржье

По данным следствия, в январе 2018 года в Оренбурге были убиты местный бизнесмен и его семилетний сын.
РЕН ТВ 05:41
Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
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Путешествия

Определены условия допуска туристов на кубанские курорты

Как сообщает РИА Новости, представители Ассоциации туроператоров России сообщили о том, как именно власти будут регулировать процесс допуска российских туристов на курорты Краснодарского края.
Live24 вчера в 09:27
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Технологии

В школу пойдет российский компьютерный продукт

Информационная внедренческая компания (ИВК), которая является экс-поставщиком Министерства обороны РФ, планирует заняться выпуском многоместных рабочих станций «Горыныч», базируя их на российских компьютерах «Эльбрус».
Live24 05:35
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Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
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Политика

МИД Китая оценил заявления Лаврова по Гонконгу

Китай согласен и высоко ценит заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросу рассмотрения в Пекине решения о законопроекте по безопасности Гонконга и относительно реакции США, заявил на брифинге в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь, комментируя угрозы США ввести санкции в отношении Китая.
РИА Новости 04:18
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Наука

Названы оптимальные условия для распространения COVID-19

На регионы со средней температурой от 5 до 15 градусов приходится около двух третей случаев заражения COVID-19.
Соловей.Инфо 05:38
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Шоу-бизнес

Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы

У Ольги Бузовой в начале 2000-х годов с большой долей вероятности был роман с экс-депутатом Государственной думы РФ Алексеем Митрофановым, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер 02:06
Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
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Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

Разработчики предложили разрешить россиянам, оставшимся без работы за три года до пенсии, выйти на неё досрочно до конца 2020 года.
Бел.Ру 25 мая в 02:13
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Наука

Ученые из США рассказали, какие отношения самые крепкие

Американские ученые из Бингемтонского университета в Нью-Йорке объяснили феномен притяжения противоположностей и пришли к выводу, что такие союзы очень крепкие.
ФАН вчера в 06:52
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