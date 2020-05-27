Коронавирус
ВашГород.руГде за сутки в Кузбассе выявили новые случаи коронавируса
Торговые центры на этой неделе не откроют, потому что в Кемеровской области плохо соблюдается эпидемиологическое законодательство. На 25 мая в Кузбассе выявлены 13 человек, у которых подтвердили коронавирус. Свежие данные предоставил оперативный штаб.
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Общество
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
Bimru.ru вчера в 09:39
Авто
Mercedes-Benz разрабатывает хардкорную вариацию для нового G-класса
Простой Mercedes-Benz G500 имеет под капотом 422-сильный битурбированный мотор 4.0 V8, 9-ступенчатую АКПП и полноприводную систему с понижайкой и механическими блокировками всех трёх дифференциалов.
CarsWeek.ru вчера в 10:25
Происшествия
Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга
Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщили РБК в пресс-службе вуза.
РБК 04:35
Происшествия
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
Политика
Польшу ужаснула перспектива стать донором ЕС
Ведь накануне агентство Bloomberg и немецкий Европейский центр экономических исследований (ZEW) отдельно друг от друга представили расчеты, согласно которым Варшаве придется стать донором восстановления экономики стран Южной Европы, что взбудоражило польское общество.
REGNUM 03:38
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
Происшествия
На Кубани скончался мужчина с диагнозом коронавирус
74-летний житель Сочи больше месяца находился на ИВЛ. Мужчина заболел 11 апреля и сразу был госпитализирован.
Администрация Краснодарского края 04:14
Интернет
Microsoft крупно обновила Skype. Что в нем нового
Новая версия с индексом 8.6, как пишет портал Neowin – это самый крупный апдейт приложения среди выходивших за последнее время. (с января 2020 г. Microsoft выпустила в общей сложности пять новых версий Skype).
CNews 05:53
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Москвичам назвали условие отмены запрета на прогулки
Среди главных показателей готовности к отмене запретов руководитель Роспотребнадзора упомянула коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы в течение 70 дней.
Мослента 05:17
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму наличных долларов
Банки России из-за огромного числа вкладчиков в марте ввезли в страну 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро наличными.
АБН вчера в 02:15
Общество
«Страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей оценили опрошенные россияне
«Страховку от кризиса» в 350 000 рублей оценили опрошенные жители России.
Evo-rus.com 05:20
Происшествия
На Украине действовала банда киллеров из балканских стран
Пятеро подозреваемых задержаны В Печерске банда киллеров из Балканских стран расстреляли гражданина Черногории.
SM News 05:00
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
Общество
Ракетоносец Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме
Москва, 27 мая 2020, 09:43 — REGNUM Четвёртый испытательный полёт второго образца глубокомодернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М сопровождался выходом на сверхзвук.
REGNUM 02:43
Политика
Грузия не намерена возвращаться к Договору по открытому небу
Тбилиси, 27 мая 2020, 12:23 — REGNUM Грузия не намерена возвращаться к участию в Договоре по открытому небу.
REGNUM 05:23
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
BFM.ru 05:20
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена и его сына в Оренбуржье
По данным следствия, в январе 2018 года в Оренбурге были убиты местный бизнесмен и его семилетний сын.
РЕН ТВ 05:41
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
Путешествия
Определены условия допуска туристов на кубанские курорты
Как сообщает РИА Новости, представители Ассоциации туроператоров России сообщили о том, как именно власти будут регулировать процесс допуска российских туристов на курорты Краснодарского края.
Live24 вчера в 09:27
Технологии
В школу пойдет российский компьютерный продукт
Информационная внедренческая компания (ИВК), которая является экс-поставщиком Министерства обороны РФ, планирует заняться выпуском многоместных рабочих станций «Горыныч», базируя их на российских компьютерах «Эльбрус».
Live24 05:35
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Политика
МИД Китая оценил заявления Лаврова по Гонконгу
Китай согласен и высоко ценит заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросу рассмотрения в Пекине решения о законопроекте по безопасности Гонконга и относительно реакции США, заявил на брифинге в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь, комментируя угрозы США ввести санкции в отношении Китая.
РИА Новости 04:18
Наука
Названы оптимальные условия для распространения COVID-19
На регионы со средней температурой от 5 до 15 градусов приходится около двух третей случаев заражения COVID-19.
Соловей.Инфо 05:38
Шоу-бизнес
Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы
У Ольги Бузовой в начале 2000-х годов с большой долей вероятности был роман с экс-депутатом Государственной думы РФ Алексеем Митрофановым, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер 02:06
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Разработчики предложили разрешить россиянам, оставшимся без работы за три года до пенсии, выйти на неё досрочно до конца 2020 года.
Бел.Ру 25 мая в 02:13
Наука
Ученые из США рассказали, какие отношения самые крепкие
Американские ученые из Бингемтонского университета в Нью-Йорке объяснили феномен притяжения противоположностей и пришли к выводу, что такие союзы очень крепкие.
ФАН вчера в 06:52