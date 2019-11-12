Футбол
Sportbox.RU«Гэлакси» предложил Ибрагимовичу новый контракт
По информации источника, клуб МЛС предложил шведу продлить соглашение на один год. Ранее руководитель МЛС Дон Гарбер заявил, что 38-летний форвард ведет переговоры с «Миланом». Сообщалось, что футболист покинет «Гэлакси» в декабре 2019 года по истечении срока действия контракта.
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«Болонья» является фаворитом в борьбе за Ибрагимовича среди итальянских клубов
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