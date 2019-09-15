Серроне второй раз подряд завершил бой досрочно не в свою пользу. После поединка Джастин Гэтжи сделал следующий вызов на бой. По словам бойца, Макгрегор завершил карьеру, и ему нужен настоящий боец, которым, по его мнению должен быть победитель пары Хабиб — Фергюсон.

Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба

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