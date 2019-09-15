Джастин Гэтжи одержал победу над Дональдом Серроне на турнире UFC Fight Night 158 в канадском Ванкувере. Бой завершился в конце первого раунда.

Гэтжи нокаутировал Серроне на турнире UFC в Ванкувере

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