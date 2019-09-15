Единоборства
RT на русскомГэтжи нокаутировал Серроне на турнире UFC в Ванкувере
Джастин Гэтжи одержал победу над Дональдом Серроне на турнире UFC Fight Night 158 в канадском Ванкувере. Бой завершился в конце первого раунда.
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Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Lenta.ru 04:09
Армия и оружие
Иран предупредил США о дальности ракет после обвинений в атаке дронов
Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что все американские военные базы и судна, расположенные в радиусе 2 тыс. км от территории Ирана, находятся в зоне досягаемости иранских ракет.
РБК 04:52
Общество
Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле»
Первые заморозки, «барическая пила» и холодный воздух из Арктики ждут жителей Москвы и области уже на следующей неделе.
Известия 04:43
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел в Красноярске
Пассажирский самолет Як-42 экстренно сел в Красноярске с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:28
Общество
В Кемерове на месте «Зимней вишни» открылся парк Ангелов
В Кемерове на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» открыли парк Ангелов в память о погибших во время пожара.
RT на русском 04:11
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Авто
Skoda показала во Франкфурте внедорожный Superb Scout
Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона показала внедорожную модификацию Superb Scout.
Тарантас Ньюс 03:47
Здоровье
Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда вчера в 04:54
Армия и оружие
В Оренбургской области открылись стратегические учения «Центр-2019»
Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.
ТАСС 03:28
Наука
Обнаружен новый «гормон стресса»
Исследователи смогли обнаружить новый «гормон стресса», сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13 сентября в 08:04
Религия
Патриарх Кирилл оценил воссоединение русского экзархата с РПЦ
Реализация просьбы главы русского экзархата о воссоединении с РПЦ закрыла тему разделения церкви за рубежом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
News.ru 05:34
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Происшествия
Ликвидирован крупный пожар на рынке в Ярославле
Пожар площадью 400 кв. метров ликвидирован на Дзержинском рынке в Ярославле.
REGNUM 05:43
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь
О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.
Российская газета вчера в 03:21
Происшествия
Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца
Предполагаемым убийцей 23-летнего сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) оказался 51-летний уроженец Сызрани, которого в 1995 году приговорили к смертной казни.
Lenta.ru 04:37
Армия и оружие
Далеко слежу: войска ПВО получили наземный АВАКС
В России испытывают «наземный АВАКС» с элементами искусственного интеллекта.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
В жилом доме в Красноярске произошел хлопок газа
Хлопок газа произошел в жилом доме в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.
ТАСС 05:41
Шоу-бизнес
Волочкова показала танец, который готовила к свадьбе Собчак
Балерина Анастасия Волочкова показала, как репетировала танец "умирающего лебедя" к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
РЕН ТВ вчера в 09:51
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Общество
Скончался академик Виктор Ивантер
Виктор Викторович Ивантер, один из самых известных специалистов по макроэкономике в России, скоропостижно скончался в воскресенье, 15 сентября.
Российская газета 05:56
Политика
Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином
Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.
Коммерсантъ 01:36
Политика
Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
РБК 02:04
Финансы
Эксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро
Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро.
RT на русском 13 сентября в 09:22
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
Актриса Анастасия Заворотнюк сама прокомментирует слухи о своем здоровье. Об этом агентству "Москва" сообщил директор артистки Стас Христов.
РИА Новости 13 сентября в 10:30
Политика
Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве анонсировал несколько масштабных инфраструктурных проектов, в частности — планы соединить водным путем Балтийское и Черное моря.
Коммерсантъ вчера в 05:07
Футбол
Быстров: «Кононов не руководит игроками „Спартака“»
Быстров отметил, что после любого поражения "Спартака" ходят разговоры о том, что Кононова нужно уволить.
Sport.ru 02:29
Единоборства
Боксёр Тайсон Фьюри победил Уаллина решением судей
Британский боксёр Тайсон Фьюри, являющийся бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии нескольких боксёрских организаций, одержал верх над представителем Швеции Отто Уаллином в бою, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе.
REGNUM 01:56