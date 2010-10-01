Джастин Гэтжи взял верх над Тони Фергюсоном техническим нокаутом в поединке за временный титул в лёгком весе на турнире UFC 249 в Джексонвилле. Поединок продлился пять раундов.

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Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 915

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Общество Страны Европы продолжили ослаблять ограничения из-за коронавируса Некоторые европейские страны начали новый этап ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщают информационные агентства.

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