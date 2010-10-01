Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249

Джастин Гэтжи взял верх над Тони Фергюсоном техническим нокаутом в поединке за временный титул в лёгком весе на турнире UFC 249 в Джексонвилле. Поединок продлился пять раундов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

UFC 249: Гэтжи досрочно победил Фергюсона, Олейник решением одолел Вердума

Матч ТВ01:09

Гэтжи измочалил Фергюсона, швырнул пояс на канвас и вызвал Нурмагомедова

Вести.Ru08:48

Нганну снес Жаирзиньо, Гэтжи уничтожил Фергюсона, Хабиб оценил. Лучшие бои UFC 249

Спорт-Экспресс07:04

Янькова считает, что Фергюсон упустил шанс на главный бой в карьере

ProstoProSport13:16

Сергей Харитонов: Гэтжи разделал Фергюсона как второклашку, но против Хабиба шансов у него – ноль

Советский спорт05:25

Гэтжи: глаза Фергюсона говорили, что он не сдаётся. Другие на его месте уже бы уснули

Чемпионат08:32

💣 Гэтжи уничтожил Фергюсона и лишил всех боя Хабиб – Тони. Это было эпично

Sports.ru02:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Общество

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости 11:00
279
Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru 17:32
419
Политика

Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
3,7K
Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС 09:56
32
Общество

Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов подтвердил утверждение Малышевой: по его словам, одышка служит тревожным симптомом, который может свидетельствовать о снижении дыхательной функции.
РИА Новости 06:04
538
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
915
Авто

АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada

По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам.
Автоновости дня вчера в 03:35
206
Общество

Страны Европы продолжили ослаблять ограничения из-за коронавируса

Некоторые европейские страны начали новый этап ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 17:56
Общество

Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5%

В минувшем апреле смертность в Москве увеличилась на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца.
Известия 15:10
8
Здоровье

В Третьем рейхе пытались улучшить нацию, уничтожая душевнобольных. Их травили газом и жгли в печах

Желая улучшить нацию, идеологи Третьего рейха отправили на смерть десятки тысяч пациентов с психиатрическими расстройствами.
Lenta.ru 17:01
Происшествия

У Нижегородского кремля сошел грунт

Около Нижегородского кремля на участке склона шириной около 30 метров сошел грунт.
Вести.Ru 11:51
52
Происшествия

Пожар произошел в подмосковном хосписе

"Пожар произошел в хосписе на улице Тенистая, 4. Здание самостоятельно покинули 11 человек, еще 18 лежачих пациентов остаются пока внутри", - сказал источник, отметив, что открытое горение уже удалось сбить.
Интерфакс 17:40
Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
1,5K
Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
21
Общество

Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах

Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Газета.Ru вчера в 16:47
477
Общество

Минпросвещения готовится начать учебный год 1 сентября в очном формате

Министерство просвещения не планирует начинать новый учебный год раньше 1 сентября, заявил Глушко.
ТАСС 04:35
118
Единоборства

Олейник прокомментировал победу над Вердумом на UFC 249

Российский боец ММА Алексей Олейник в прямом эфире прокомментировал победу над бразильцем Фабрисио Вердумом.
Metaratings вчера в 23:29
Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
1,2K
Здоровье

Масочный режим на Украине могут продлить до конца года

Маска может статья неотъемлемой частью жизни гражданина Украины до конца года, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 10 мая в интервью «РБК-Украина».
ИА Красная Весна 08:59
Кино

Чарли Ханнэма из «Джентльменов» показали в образе Капитана Америки

Например, художник с ником ApexForm по просьбе других фанатов пофантазировал о новом Капитане Америке, нарядив в знаменитый костюм звезду «Джентльменов» Чарли Ханнэма.
Popcornnews.ru 08 мая в 05:20
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
1K
Армия и оружие

Китай нанёс ракетный удар по индийским военным

Китай нанес ракетный удар по индийским военным. В результате конфликта есть семеро раненых.
ToDay News Ufa 15:16
102
Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
915
Общество

В сети нашли «удивительную» карту мира 1922 года

Пользователи соцсети Reddit нашли карту мира 1922 года в высоком разрешении и удивились, как много с тех пор произошло изменений.
Суть событий 08:33
3
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
442
Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки

Голливудская актриса Милла Йовович 9 мая поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
АБН вчера в 09:55
31
Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
186
Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
1,7K
Авто

Nissan рассказала о новом кроссовере Datsun Magnite

До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite.
Новые автомобили 00:09
6
Политика

Avia.pro: наемников США в Венесуэле поймали бойцы ССО РФ

В операции по нейтрализации американских наемников, готовивших военный переворот в Венесуэле, участвовали не менее 8 бойцов из Сил специальных операций (ССО) ВС РФ.
Недвижимость.RU 17:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тони Фергюсон
Американский боец без правил
Американский боец смешанного стиля, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории. Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джастин Гейджи
Американский боец без правил
Американский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории. По состоянию на ноябрь 2019 года находится на четвертой строчке в лёгком весе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное