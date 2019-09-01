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Лезги газетЛезги газетГэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

6 апреля стало точно известно, что спустя 12 дней за океаном пройдёт поединок за титул временного чемпиона UFC между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Информация об этом имеется на сайте «Sport.ru».
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Официально: Хабиба в бою с Фергюсоном заменит Гэтжи

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Дорогая беспечность: ошибки Дональда Трампа могут стоить его детям $1,3 млрд после его смерти Вот к чему мы пришли: чистая стоимость активов Трампа теперь оценивается в $2,1 млрд — на $1 млрд меньше, чем месяц назад.
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