Коронавирус
Лезги газетГэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном
6 апреля стало точно известно, что спустя 12 дней за океаном пройдёт поединок за титул временного чемпиона UFC между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Информация об этом имеется на сайте «Sport.ru».
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
В UFC больше не будут ждать Хабиба. Фергюсону официально нашли другого соперника
Спорт день за днемвчера в 16:22
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 02:18, Ашберн
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
Происшествия
В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус
По данным «РБК-Уфа», помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Энергетика
РБК сообщил о планах правительства запретить импорт дешевого бензина
Правительство решило ввести запрет на импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, сообщает РБК со ссылкой на одного из участников топливного рынка и трех чиновников.
Экономика
Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов
Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Экономика
Поставщики предупредили о подорожании продуктов до 20% из-за пандемии
На фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний производители и поставщики продуктов настаивают на пересмотре закупочных цен до 15–20%, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, пишут «Известия».
Политика
Трамп угрожает Индии «ответными мерами» за отказ поставлять лекарства
США могут принять «ответные меры» в отношении Индии, если они введут запрет на отправку лекарств в Америку.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии возросло до 50 человек
Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки возросло на семь человек и достигло 50.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов не виделся со старшей дочерью с лета прошлого года
Дмитрий Тарасов не виделся со старшей дочерью с лета прошлого года Дмитрий Тарасов совсем не видится с дочерью от первого брака.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Армия и оружие
В ОПК рассказали о трансформации подводных лодок «Ясень»
Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» под названием «Казань» прошла модернизацию, ее длина стала меньше головного корабля.
Кино
Hulu перезапустит мультсериал «Озорные анимашки» с Пинки и Брейном
Экономика
Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца
Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Общество
В России число зараженных коронавирусом за сутки впервые превысило 900
Общее количество зараженных в нашей стране превысило 5 тысяч человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 человека.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Общество
Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Политика
Вячеслав Мархаев раскритиковал введенный в России режим самоизоляции
Введенным в связи с распространением коронавирусной инфекции режимом самоизоляции в России остался недоволен первый секретарь Бурятского республиканского комитета КПРФ и член Совета Федерации ФС РФ от исполнительного органа власти Иркутской области Вячеслав Мархаев.
Общество
178 сотрудников Росатома вернулись из Бангладеш в Нижний Новгород
Госкорпорация «Росатом» организовала перелет специальным авиарейсом в Нижний Новгород для сотрудников, работающих по контракту на сооружении атомной электростанции «Руппур» в Республике Бангладеш.
Общество
Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс
В понедельник стало известно, что Россия возобновила "вывозные" рейсы.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Футбол
Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ
Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Общество
В Приморье с сегодняшнего дня начали работать электронные пропуска
В Приморском крае пропускная система официально начала действовать сегодня.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса
За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Общество
В России выявлен рост числа банкротств граждан
За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Экономика
Коронавирус ударил по бизнесу Трампа: состояние президента США сократилось на $1 млрд за месяц
Дорогая беспечность: ошибки Дональда Трампа могут стоить его детям $1,3 млрд после его смерти Вот к чему мы пришли: чистая стоимость активов Трампа теперь оценивается в $2,1 млрд — на $1 млрд меньше, чем месяц назад.
Происшествия