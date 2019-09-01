6 апреля стало точно известно, что спустя 12 дней за океаном пройдёт поединок за титул временного чемпиона UFC между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Информация об этом имеется на сайте «Sport.ru».

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Спорт день за днем

Энергетика РБК сообщил о планах правительства запретить импорт дешевого бензина Правительство решило ввести запрет на импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, сообщает РБК со ссылкой на одного из участников топливного рынка и трех чиновников.

Экономика Поставщики предупредили о подорожании продуктов до 20% из-за пандемии На фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний производители и поставщики продуктов настаивают на пересмотре закупочных цен до 15–20%, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, пишут «Известия».

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Экономика Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.

Общество Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.

Политика Вячеслав Мархаев раскритиковал введенный в России режим самоизоляции Введенным в связи с распространением коронавирусной инфекции режимом самоизоляции в России остался недоволен первый секретарь Бурятского республиканского комитета КПРФ и член Совета Федерации ФС РФ от исполнительного органа власти Иркутской области Вячеслав Мархаев.

Общество 178 сотрудников Росатома вернулись из Бангладеш в Нижний Новгород Госкорпорация «Росатом» организовала перелет специальным авиарейсом в Нижний Новгород для сотрудников, работающих по контракту на сооружении атомной электростанции «Руппур» в Республике Бангладеш.

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.

Общество В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.