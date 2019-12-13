Игры

Cyber.sports.ruCyber.sports.ruTHQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

THQ Nordic анонсировала ремейк первой части Gothic. Gothic Remake находится на начальной стадии разработки.
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Геймерам предложили оценить демоверсию ремейка оригинальной Gothic

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THQ Nordic анонсировала ремейк Gothic и уже даёт в него поиграть

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THQ Nordic выпустила демоверсию ремейка Gothic в Steam

CyberSport.ru14:28

THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

Cyber.sports.ru13:21

THQ Nordic выпустила прототип обновлённой Gothic и ждёт отзывов игроков

3DNews16:11
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Авто

«Кузбассразрезуголь» приобрел новый карьерный экскаватор

Профиль 11 декабря в 05:24
Общество

Путин может открыть железнодорожное движение по Крымскому мосту

Президент Россия может принять участие в открытии железнодорожного сообщения с Крымом 23 декабря.
Газета.Ru 06:55
Происшествия

Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца

Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Коммерсантъ 17:23
Наука

Специалисты назвали вызывающие бессонницу продукты

МедиаПоток 11:28
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
RT на русском 20:28
Футбол

«Алавес» и «Леганес» сыграли вничью

«Алавес» сыграл вничью с «Леганесом» в матче 17-го тура чемпионата Испании (1:1). Баскский клуб не может выиграть уже три встречи кряду.
Спорт-Экспресс 17:12
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM 05:49
Общество

«Учитель года» обматерил ученика за спор с депутатом на уроке

Lenta.ru 19:28
Шоу-бизнес

Колин Фёрт расстался с женой после 22 лет брака

Британский актер Колин Фёрт ушел от жены Ливии после двадцати двух лет супружеской жизни.
Gazeta.SPb 17:01
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Космос

Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.
РИА Новости 19:31
Армия и оружие

Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ

Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
Слово и Дело вчера в 12:49
Гаджеты

Стартовали продажи Apple Mac Pro за 3,3 млн рублей

На российском сайте Apple Mac Pro тоже появился, но там пока указана базовая стоимость — 450 тыс. рублей, при этом настроить конфигурации компьютера у нас пока невозможно.
Astera 11 декабря в 02:06
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия 16:38
Общество

В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
REGNUM 07:51
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 16:47
Хоккей

Олимпийская сборная России проиграла Швейцарии, пропустив восемь шайб

В составе швейцарской сборной заброшенными шайбами отметились Томас Рюфенахт (8-я минута), Ромен Леффель (13, 47, 49 и 52), Венсан Праплан (30), Алессио Бертаджия (47) и Тристан Шервай (60).
Советский спорт 16:45
Армия и оружие

О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ

В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Южный Федеральный 06:00
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

РИА Новости 15:50
Здоровье

Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток

На операционной системе Android приложения показывающие погоду, фонарики и гороскопы назвали небезопасными.
Evo-rus.com 11 декабря в 01:05
Шоу-бизнес

Певица Женя Малахова назвала причину развода с 58-летним Давлетьяровым

RuNews24.ru 05:51
Футбол

Акинфеев заявил, что не обращает внимание на поведение фанатов

Акинфеев рассказал, что самыми оголтелыми болельщиками являются фанаты португальского "Порту", где порядка 40 процентов стадиона матерится на русском языке.
ProstoProSport 13:15
Кино

В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»

Экономика сегодня вчера в 12:48
Наука

Волос человека оказался прочнее шерсти слона

Оказалось, что человеческие волосы гораздо прочнее шерсти слона. Шерсть слона в четыре раза толще, чем волосы человека.
Anonsens вчера в 13:03
Кино

Умер актер Дэнни Айелло, снявшийся в «Крестном отце 2» и «Леоне»

Интерфакс 17:36
Политика

Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти

Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного".
ТАСС 20:28
Музыка

Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.
Пятый канал 21:07
Культура

Круглые очки Джона Леннона ушли с молотка почти за 200 тысяч долларов

Легендарные круглые очки Джона Леннона были проданы на аукционе за 137,5 тысячи фунтов стерлингов (чуть более 183 тысяч долларов), сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
РИА Новости 20:56
Футбол

Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в плей-офф еврокубков

Последний раз ни один из российских клубов не смог пробиться в плей-офф еврокубков в сезоне 2001/02.
iReactor 01:31
Общество

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

РИА Новости 03:54
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Игровой движок, разрабатываемый и поддерживаемый компанией Epic Games. Первой игрой на этом движке был шутер от первого лица Unreal, выпущенный в 1998 году. Хотя движок первоначально был предназначен для разработки шутеров от первого лица, его последующие версии успешно применялись в играх самых различных жанров, в том числе стелс-играх, файтингах и массовых многопользовательских ролевых онлайн-играх. В прошлом движок распространялся на условиях оплаты ежемесячной подписки; с 2015 года Unreal Engine бесплатен, но разработчики использующих его игр обязаны перечислять 5% роялти от продаж.
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