Происшествия Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Политика Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Футбол «Алавес» и «Леганес» сыграли вничью «Алавес» сыграл вничью с «Леганесом» в матче 17-го тура чемпионата Испании (1:1). Баскский клуб не может выиграть уже три встречи кряду.

Общество Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

Космос Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.

Гаджеты Стартовали продажи Apple Mac Pro за 3,3 млн рублей На российском сайте Apple Mac Pro тоже появился, но там пока указана базовая стоимость — 450 тыс. рублей, при этом настроить конфигурации компьютера у нас пока невозможно.

Хоккей Олимпийская сборная России проиграла Швейцарии, пропустив восемь шайб В составе швейцарской сборной заброшенными шайбами отметились Томас Рюфенахт (8-я минута), Ромен Леффель (13, 47, 49 и 52), Венсан Праплан (30), Алессио Бертаджия (47) и Тристан Шервай (60).

Наука Волос человека оказался прочнее шерсти слона Оказалось, что человеческие волосы гораздо прочнее шерсти слона. Шерсть слона в четыре раза толще, чем волосы человека.