Игры
Cyber.sports.ruTHQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic
THQ Nordic анонсировала ремейк первой части Gothic. Gothic Remake находится на начальной стадии разработки.
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Авто
«Кузбассразрезуголь» приобрел новый карьерный экскаватор
Общество
Путин может открыть железнодорожное движение по Крымскому мосту
Президент Россия может принять участие в открытии железнодорожного сообщения с Крымом 23 декабря.
Происшествия
Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца
Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Наука
Специалисты назвали вызывающие бессонницу продукты
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Футбол
«Алавес» и «Леганес» сыграли вничью
«Алавес» сыграл вничью с «Леганесом» в матче 17-го тура чемпионата Испании (1:1). Баскский клуб не может выиграть уже три встречи кряду.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Шоу-бизнес
Колин Фёрт расстался с женой после 22 лет брака
Британский актер Колин Фёрт ушел от жены Ливии после двадцати двух лет супружеской жизни.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Космос
Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну
Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.
Армия и оружие
Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ
Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
Гаджеты
Стартовали продажи Apple Mac Pro за 3,3 млн рублей
На российском сайте Apple Mac Pro тоже появился, но там пока указана базовая стоимость — 450 тыс. рублей, при этом настроить конфигурации компьютера у нас пока невозможно.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией
Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Хоккей
Олимпийская сборная России проиграла Швейцарии, пропустив восемь шайб
В составе швейцарской сборной заброшенными шайбами отметились Томас Рюфенахт (8-я минута), Ромен Леффель (13, 47, 49 и 52), Венсан Праплан (30), Алессио Бертаджия (47) и Тристан Шервай (60).
Армия и оружие
О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ
В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Здоровье
Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток
На операционной системе Android приложения показывающие погоду, фонарики и гороскопы назвали небезопасными.
Футбол
Акинфеев заявил, что не обращает внимание на поведение фанатов
Акинфеев рассказал, что самыми оголтелыми болельщиками являются фанаты португальского "Порту", где порядка 40 процентов стадиона матерится на русском языке.
Кино
В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»
Наука
Волос человека оказался прочнее шерсти слона
Оказалось, что человеческие волосы гораздо прочнее шерсти слона. Шерсть слона в четыре раза толще, чем волосы человека.
Политика
Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти
Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного".
Музыка
Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.
Культура
Круглые очки Джона Леннона ушли с молотка почти за 200 тысяч долларов
Легендарные круглые очки Джона Леннона были проданы на аукционе за 137,5 тысячи фунтов стерлингов (чуть более 183 тысяч долларов), сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Футбол
Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в плей-офф еврокубков
Последний раз ни один из российских клубов не смог пробиться в плей-офф еврокубков в сезоне 2001/02.
Общество