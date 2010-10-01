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Актуальные НовостиАктуальные НовостиГеймеры назвали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

Пользователи сайта-агрегатора Metacritic признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен. Официальный релиз стратегии в реальном времени имел место в конце января 2020 года.
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Warcraft 3: Reforged стал самой обсуждаемой игрой на Metacritic за всю историю

Cyber.sports.ruвчера в 13:25

Warcraft III: Reforged стала самой обсуждаемой игрой на Metacritic за всю историю

CyberSport.ruвчера в 11:04

Геймеры признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

РЕН ТВ01 февраля в 13:18

Что пошло не так с Warcraft III: Reforged? Откровения бывшего переводчика игр Blizzard

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Переиздание легендарной Warcraft III стало худшей игрой в истории

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Warcraft III: Reforged стала самой низкооценённой игрой всех времён

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Warcraft 3: Reforged – худшая игра в истории, по оценке пользователей

Чемпионат01 февраля в 07:58
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Стала известна судьба тел погибших в Сирии спецназовцев ФСБ

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В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
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Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков арестован на два месяца в зале суда.
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Потенциал российского истребителя Су-35 существенно ограничен в сравнении с более передовыми машинами своего класса.
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