Игры
Актуальные НовостиГеймеры назвали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен
Пользователи сайта-агрегатора Metacritic признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен. Официальный релиз стратегии в реальном времени имел место в конце января 2020 года.
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Warcraft 3: Reforged стал самой обсуждаемой игрой на Metacritic за всю историю
Cyber.sports.ruвчера в 13:25
Warcraft III: Reforged стала самой обсуждаемой игрой на Metacritic за всю историю
CyberSport.ruвчера в 11:04
Что пошло не так с Warcraft III: Reforged? Откровения бывшего переводчика игр Blizzard
Игромания.рувчера в 08:00
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Фотошпионы полностью рассекретили новый Kia Sorento во время рекламной съемки.