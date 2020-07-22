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Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени

Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia. Об этом 22 июля сообщил портал DSOGaming.В источнике
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Городовой

Трейлер ремейка игры Mafia появился в сети раньше объявленного срока

Городовой04:59
Чемпионат

В интернете появилось видео с геймплеем ремастера Mafia

Чемпионат05:31
REGNUM

Видео: в сети появился первый геймплейный трейлер ремейка Mafia

REGNUM03:21
Дни24

В Сети появился трейлер ремейка Mafia с демонстрацией геймплея

Дни2404:07
3DNews

Ремейк Mafia: проработка мира, второстепенные персонажи и новые скриншоты

3DNews04:26
ФАН

Разработчики показали фанатам геймплей Mafia Remake

ФАН04:09
Игромания.ру

2K Games представила актёров английской и русской версий ремейка Mafia

Игромания.рувчера в 12:46
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Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать.
РБК05:28
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Пушков оценил требование США прекратить производство ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru04:55
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Суд арестовал 11 участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ

Благовещенский городской суд арестовал на два месяца 11 участников беспорядков на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в городе Свободном, сообщил ТАСС в среду представитель суда.
ТАСС03:18
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Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный») в Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Коммерсантъвчера в 16:28
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В Госдуму внесли проект об алиментах для совершеннолетних подростков

Члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей внесли с нижнюю палату парламента законопроект об обязанности родителей содержать своих совершеннолетних детей-школьников, следует из электронной базы данных ГД.
РИА Новости04:52
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Пассажиры московского метро могут оплатить проезд с помощью мобильного платежного сервиса Mir Pay

Держатели карт «Мир» теперь могут оплачивать проезд в Московском метрополитене с помощью мобильного платежного сервиса Mir Pay на турникете любой станции московского метро, сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».
Агентство Москва04:25
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В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русскомвчера в 07:16
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