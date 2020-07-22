Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia. Об этом 22 июля сообщил портал DSOGaming.

Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени

Путешествия В Турции первыми туристов примут пятизвёздочные отели В эконом-сегменте предприниматели не решаются возобновить работу. В Бельдиби и Гейнюке бюджетные отели также пока остаются закрытыми. 121

Здоровье Врио главы Пермского края поручил приостановить объединение больниц Поручение о приостановке процесса объединения больниц дал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения региона Оксаной Мелеховой, 21 июля сообщает пресс-служба администрации губернатора. 37

Общество В Москве за нарушение самоизоляции выписано около 94 тысяч штрафов В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 за нарушение режима самоизоляции было выписано около 94 тыс. штрафов на 51 тыс. нарушителей.

Футбол Игнашевич выразил недовольство игрой «Торпедо» в контрольных матчах По словам Игнашевича, «Торпедо» не делит соперников по рангам, а отталкивается от себя и предъявляет игрокам список требований.

Общество В России подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5862 новых случая коронавируса в 83 регионах», из них «25,9% не имели клинических проявлений болезни».

Происшествия Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину в пересылке в одном из чатов фотографий, которые следствие считает порнографией.

Футбол «Локомотив» не планирует выкупать Мариу у «Интера» По условиям соглашения, «Локомотив» имеет право выкупить его за 18 миллионов евро после окончания сезона.

Происшествия Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М» Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию. 2

Общество 63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.

Политика Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем". 2,1K

Футбол Жена Семака станцевала в лодке под Muse во время речной прогулки: видео Во время речной прогулки 38-летняя Анна станцевала по песню Starlight в исполнении группы Muse и под The xx — VCR (Matthew Dear Remix).

Общество Россиянам назвали срок окончания эпидемии коронавируса Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев назвал условие для окончания первой волны коронавируса. 178

Культура Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский". 29