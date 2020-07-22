Игры

REGNUMREGNUMГеймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени

Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia. Об этом 22 июля сообщил портал DSOGaming.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Разработчики показали фанатам геймплей Mafia Remake

ФАН04:09

Видео: в сети появился первый геймплейный трейлер ремейка Mafia

REGNUM03:21

Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени

Evo-rus.com02:40

Дебютный геймплей ремейка Mafia и сравнение с оригинальной игрой

Srnsk02:24

14 минут геймплея ремейка Mafia

Cyber.sports.ru03:53

IGN опубликовал 14-минутный ролик с демонстрацией геймплея ремейка Mafia

3DNews00:10

В сеть слили 14 минут геймплея ремейка Mafia

CyberSport.ruвчера в 20:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Политика

Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает в Госудуме с отчетом об итогах работы кабинета министров.
Коммерсантъ 03:58
423
Путешествия

В Турции первыми туристов примут пятизвёздочные отели

В эконом-сегменте предприниматели не решаются возобновить работу. В Бельдиби и Гейнюке бюджетные отели также пока остаются закрытыми.
Клопс вчера в 13:16
121
Здоровье

Врио главы Пермского края поручил приостановить объединение больниц

Поручение о приостановке процесса объединения больниц дал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения региона Оксаной Мелеховой, 21 июля сообщает пресс-служба администрации губернатора.
ИА Красная Весна вчера в 10:51
37
Общество

В Москве за нарушение самоизоляции выписано около 94 тысяч штрафов

В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 за нарушение режима самоизоляции было выписано около 94 тыс. штрафов на 51 тыс. нарушителей.
RT на русском 04:03
Политика

Соловьев назвал ошибкой решение Зеленского по ситуации в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который захватил заложников в Луцке.
Телеканал 360° 00:33
108
Экономика

Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе

По мнению журналиста, изменение российского валютного рынка произойдет уже в августе.
Evo-rus.com вчера в 08:43
242
Футбол

Игнашевич выразил недовольство игрой «Торпедо» в контрольных матчах

По словам Игнашевича, «Торпедо» не делит соперников по рангам, а отталкивается от себя и предъявляет игрокам список требований.
Нева Спорт 03:38
Общество

В России подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5862 новых случая коронавируса в 83 регионах», из них «25,9% не имели клинических проявлений болезни».
Взгляд.ру 03:41
Армия и оружие

В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа

Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
120
Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
2K
Здоровье

На Среднем Урале обнаружено ещё 234 носителя коронавируса

Екатеринбург, 20 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Свердловской области за 19 июля подтверждено ещё 234 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 20 июля в 04:13
1,5K
Происшествия

Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину в пересылке в одном из чатов фотографий, которые следствие считает порнографией.
Ведомости вчера в 18:11
Футбол

«Локомотив» не планирует выкупать Мариу у «Интера»

По условиям соглашения, «Локомотив» имеет право выкупить его за 18 миллионов евро после окончания сезона.
ГЛАС.RU 02:27
Происшествия

Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию.
ТАСС 02:55
2
Гаджеты

Представлен 144-Гц монитор LG UltraGear 27GN950-B

Компания LG Electronics пополнила ассортимент игровых мониторов моделью LG UltraGear 27GN950-B, которая получила 27-дюймовую IPS-панель.
Megaobzor.com 20 июля в 12:41
2
Общество

63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО

Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
АиФ Новосибирск 02:27
Происшествия

В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила у государства 78 млн

В Дагестане преступная группа, в которую входили адвокаты, нотариусы и полицейские, украла из бюджета около 78 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 14:05
93
Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
2,1K
Футбол

Жена Семака станцевала в лодке под Muse во время речной прогулки: видео

Во время речной прогулки 38-летняя Анна станцевала по песню Starlight в исполнении группы Muse и под The xx — VCR (Matthew Dear Remix).
Sport24.ru 03:38
Космос

Ученые зафиксировали в Млечном Пути необычных коричневых карликов

Актуальные Новости 01:16
Происшествия

Молодую россиянку нашли мертвой накануне свадьбы

Lenta.ru 03:55
Футбол

Роналду побил рекорд Шевченко по голам в Серии А

RT на русском вчера в 03:53
Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

CT news вчера в 03:20
1
Общество

Россиянам назвали срок окончания эпидемии коронавируса

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев назвал условие для окончания первой волны коронавируса.
Lenta.ru 03:00
178
Культура

Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин

В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
29
Общество

Удмуртия заняла 52-е место среди регионов России по качеству жизни

Удмуртия заняла 52-е место рейтинга лучших регионов России для жизни, составленном РБК, набрав 2.71 балла из 10 возможных.
Коммерсантъ Ижевск 02:59
635
Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Российские дилеры официально начали продажи внедорожника Chevrolet Niva, который теперь продается под шильдиком Lada.
SpeedMe вчера в 06:29
96
Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
94
Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Lenta.ru вчера в 07:29
369
Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
Российская газета вчера в 21:50
320
Как работают Яндекс.Новости?
Главное