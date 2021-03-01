ВедомостиГейтс допустил завершение пандемии коронавируса к 2023 годуРанее, в конце января, Гейтс заявил, что следующая пандемия может быть в 10 раз хуже нынешней.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоДума ТВFBM.ruДума ТВДума ТВВести.RuКомсомольская правдаМоя Москва.онлайнВести.RuДума ТВМосква 24РидусПятый каналПодробнее о событииБилл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавирусаРИА Новости09:48Гейтс дал неутешительный прогноз по окончанию пандемии COVID-19Вести.Ru09:29Билл Гейтс назвал предполагаемые сроки окончания пандемииLenta.ru06:40Билл Гейтс раскрыл сроки окончания пандемии COVID-19Московский Комсомолец08:52Гейтс оценил сроки окончания пандемии COVID-19РБК07:57Миру нужно время: Билл Гейтс выступил с пророчеством по коронавирусуЦарьград08:50Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавирусаURA.Ru08:56Показать ещёОценить75КомментироватьПоделиться