Основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил, что предпочитает Android-смартфоны

В октябре 2008 года первый коммерческий мобильный телефон T-Mobile G1 (HTC Dream) с операционной системой Android был запущен в США (запущен в Чешской Республике в январе 2009 года), и в то же время был выпущен SDK 1.0.