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Ведомости
Ведомости

Гейтс допустил завершение пандемии коронавируса к 2023 году

Ранее, в конце января, Гейтс заявил, что следующая пандемия может быть в 10 раз хуже нынешней.В источнике
Подробнее о событии

Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса

РИА Новости09:48

Гейтс дал неутешительный прогноз по окончанию пандемии COVID-19

Вести.Ru09:29

Билл Гейтс назвал предполагаемые сроки окончания пандемии

Lenta.ru06:40

Билл Гейтс раскрыл сроки окончания пандемии COVID-19

Московский Комсомолец08:52

Гейтс оценил сроки окончания пандемии COVID-19

РБК07:57

Миру нужно время: Билл Гейтс выступил с пророчеством по коронавирусу

Царьград08:50

Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса

URA.Ru08:56
Интересное

Сын Лукашенко освобожден от должности помощника президента Белоруссии

Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента Белоруссии по национальной безопасности, сообщило в понедельник госагентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Интерфакс10:16

В «Сочи» рассказали, возникнут ли у клуба проблемы с ФФП в случае попадания в еврокубки

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался по поводу возникновения возможных трудностей с финансовым фейр-плей (ФФП) в случае попадания в еврокубки.
RT на русском10:49

Основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил, что предпочитает Android-смартфоны

В октябре 2008 года первый коммерческий мобильный телефон T-Mobile G1 (HTC Dream) с операционной системой Android был запущен в США (запущен в Чешской Республике в январе 2009 года), и в то же время был выпущен SDK 1.0.
Kursk.com27 февраля в 07:55