Экономика
ИзвестияГейтс обогнал Безоса в рейтинге миллиардеров
Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg, впервые за два года обогнав главу Amazon Джеффа Безоса. Согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние Гейтса оценивается примерно в $110 млрд, а Безоса — $109 млрд.
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Происшествия
Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Благовещенский городской суд в субботу заключил под стражу на два месяца гендиректора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чья организация охраняла местный колледж, где студент устроил стрельбу.
Происшествия
Генконсульство в США выяснило имя раненого россиянина
Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне.
Фигурное катание
Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве
Прокат произвольных программ состоится 16 ноября. Ранее Кацалапов заявил, что доволен прокатом в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Автоспорт
Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Теннис
Надаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP
Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Общество
Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о странностях на борту
Общество
Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Политика
Белый дом назвал слушания по импичменту Трампа пустой тратой времени
Белый дом назвал пустой тратой времени прошедшие в пятницу слушания по импичменту президента США Дональда Трампа с экс-послом США на Украине Мари Йованович.
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах внес на рассмотрение Госдумы парламент Северной Осетии.
Политика
ФРГ и Украина подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря
Пресс-служба правительства Германии и офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердили планы провести саммит в нормандском формате 9 декабря в Париже.
Авто
Nissan отзывает 450 тыс. автомобилей по всему миру
Компания Nissan приняла решение отозвать порядка 450 тыс. автомобилей по всему миру из-за проблем с утечкой тормозной жидкости.
Политика
Трамп помиловал двух осужденных за преступления в Афганистане офицеров
Президент США Дональд Трамп помиловал двух армейских офицеров, один из которых находится в тюрьме после того, как был осужден за убийство двух безоружных афганцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Белого дома.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Общество
Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту
Ранее Морозов утверждал, что основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Армия и оружие
Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи
Футбол
Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Происшествия
Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее
Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
Общество
Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина
Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием".