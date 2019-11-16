Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg, впервые за два года обогнав главу Amazon Джеффа Безоса. Согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние Гейтса оценивается примерно в $110 млрд, а Безоса — $109 млрд.

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Происшествия Генконсульство в США выяснило имя раненого россиянина Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне.

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Политика Белый дом назвал слушания по импичменту Трампа пустой тратой времени Белый дом назвал пустой тратой времени прошедшие в пятницу слушания по импичменту президента США Дональда Трампа с экс-послом США на Украине Мари Йованович.

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Политика Трамп помиловал двух осужденных за преступления в Афганистане офицеров Президент США Дональд Трамп помиловал двух армейских офицеров, один из которых находится в тюрьме после того, как был осужден за убийство двух безоружных афганцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Белого дома.

Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

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