Экономика

ИзвестияИзвестияГейтс обогнал Безоса в рейтинге миллиардеров

Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg, впервые за два года обогнав главу Amazon Джеффа Безоса. Согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние Гейтса оценивается примерно в $110 млрд, а Безоса — $109 млрд.
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Билл Гейтс вернул себе титул самого богатого человека Земли по версии Bloomberg

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В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер

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Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Коммерсантъ21:21

Билл Гейтс обошел главу Amazon в рейтинге миллиардеров

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Бил Гейтс, по версии Bloomberg, снова стал самым богатым человеком Земли

Комсомольская правда21:26

Гейтс обогнал Безоса в рейтинге миллиардеров

Известия21:55

Bloomberg вновь назвал Билла Гейтса богатейшим человеком в мире

Life.ru21:50
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:57, Вашингтон
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины

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В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

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Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту

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Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
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