Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс в интервью Sueddeutsche Zeitung прокомментировал теории заговора о его причастности к пандемии коронавируса. Как отметил предприниматель, люди ищут «простых решений» и задаются вопросом, не стоит ли кто-то за распространением вируса.

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