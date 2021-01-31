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РБК

Гейтс оценил слухи о его причастности к пандемии коронавируса

Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс в интервью Sueddeutsche Zeitung прокомментировал теории заговора о его причастности к пандемии коронавируса. Как отметил предприниматель, люди ищут «простых решений» и задаются вопросом, не стоит ли кто-то за распространением вируса.В источнике
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