с чего всё началось

Необходимо, чтобы лидеры принимали эти трудные решения о распределении, основываясь не только на факторах, способствующих росту рынка, но также на принципах справедливости.

Мир сумеет справиться с коронавирусом, однако необходимо, чтобы лекарство от него досталось всем нуждающимся. Об этом заявил основатель и экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс на виртуальной конференции, посвященной борьбе с COVID-19 и СПИДом.

Гейтс заявил об уверенности в мировой победе над коронавирусом

Футбол «Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ Футболисты московского "Спартака" уступили на выезде "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России.

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Авто Китайцы выпустили компактвэн в полтора раза дешевле Lada Largus Китайское совместное предприятие SAIC-General Motors выпустило бюджетный компактвэн Wuling Hong Guang V. Новинка в кузове фургон оказалась почти в полтора раза дешевле Lada Largus: цены в Поднебесной стартуют с 42 900 юаней (433 тысячи рублей), тогда как базовый Largus F90 стоит в России от 620 тысяч рублей. 12

Политика Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона. 262

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Космос Объединенные Арабские Эмираты запланировали отправку зонда на Марс Только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно отправили миссии на орбиту Красной планеты, в то время как Китай готовится к запуску своего первого марсохода в конце этого месяца. 6

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Футбол Вальядолид — Барселона 0:1 Форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился результативной передачей в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».

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Общество Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук. 186

Политика Трамп призвал экстрадировать в США бывшего британского агента Стила Американский президент Дональд Трамп считает необходимым экстрадировать в США и посадить в тюрьму составившего на него компромат бывшего британского агента Кристофера Стила.

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