Коронавирус
РБКГейтс заявил об уверенности в мировой победе над коронавирусом
Мир сумеет справиться с коронавирусом, однако необходимо, чтобы лекарство от него досталось всем нуждающимся. Об этом заявил основатель и экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс на виртуальной конференции, посвященной борьбе с COVID-19 и СПИДом.
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Необходимо, чтобы лидеры принимали эти трудные решения о распределении, основываясь не только на факторах, способствующих росту рынка, но также на принципах справедливости.
— Билл Гейтс, американский предпринимательТелеканал 360° 08:49
с чего всё началось
«Если мы просто отдадим лекарства и вакцины покупателю, предложившему самую высокую цену, а не людям и местам, где они больше всего нужны, у нас будет более продолжительная, более несправедливая и смертоносная пандемия»,— заявил господин Гейтс (цитата по Reuters).Коммерсантъ06:41
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