Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, передает «РИА Новости». Документ призывает участников подобных договоров выполнять их в полном объеме.

Генассамблея ООН одобрила резолюцию РФ по контролю над вооружениями

Футбол «Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.

Экономика ВТБ и ВЭБ прокредитуют создание угольного терминала в Хабаровском крае Банк ВТБ и госкорпорация ВЭБ.РФ профинансируют строительство угольного терминала в морском порту Ванино в Хабаровском крае, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.

Интернет В WhatsApp появилась полезная функция Разработчики популярного мессенджера WhatsApp добавили новую функцию, позволяющая ограничить круг людей, которые могут добавлять пользователя в коллективные чаты.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Общество Росстат обнародовал данные о зарплатах учителей В исследовании учитывались зарплаты, которые учителя в регионах России получали с января по сентябрь 2019 года.

Футбол «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов Московский "Локомотив" проиграл туринскому "Ювентусом" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Общество Средний класс оказался самым закредитованным в России В свою очередь ипотеку имеют 4,6% россиян с высокими доходами, 5,1% — со средними доходами и 7,9% граждан с низкими доходами.

Общество Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.

Происшествия В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.

Политика Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Политика От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.

Общество В России выросло число желающих вернуть смертную казнь Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.

Происшествия Главе Чебаркуля предъявили обвинения по трем статьям Главе Чебаркуля (Челябинская область) Сергею Ковригину предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и их превышении, а также в получении взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на СУ СКР.

Авто Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.

Политика Путин и Токаев встретятся в Омске В рамках форума в Омске запланирована встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

Армия и оружие Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию Военный американский истребитель F-16 выронил учебную ракету во время полета над Японией.

Здоровье Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Шоу-бизнес Кристина Асмус после травли не хочет сниматься в постельных сценах Кристина Асмус в эфире «Морозова ХЗ-шоу» решила рассказать о травле, которой подверглась она и ее близкие после пикантной сцены в фильме «Текст».

Общество Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.