Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму. Об этом сообщается в Twitter миссии Украины в ООН.

Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму

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