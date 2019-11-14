Политика
РосбалтГенассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму
Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму. Об этом сообщается в Twitter миссии Украины в ООН.
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Шоу-бизнес
Джастин Бибер приехал на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Здоровье
В Пекине зафиксированы два случая лёгочной чумы
Два случая лёгочной чумы были зарегистрированы в Пекине, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.
Хоккей
Молодежная сборная России проиграла в овертайме команде WHL
Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) в овертайме уступила сборной Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче серии против команд юниорских канадских лиг.
Происшествия
В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу
В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Энергетика
Saudi Aramco сочла добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире
Себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — около $17 за баррель, говорится в проспекте (.pdf) IPO компании, на который обратил внимание РБК.
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Общество
Алтайская пенсионерка упала на колени перед Дмитрием Медведевым
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Общество
Сергей Петров решил продать «Рольф»
Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову.
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Единоборства
Трояновский вернулся на ринг и сходу завоевал пояс чемпиона ЕВР
Бывший чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский в одном из главных боев вечера бокса в Санкт-Петербурге одержал победу над чехом Йозефом Заградником.
Происшествия
Адвокат сообщил о тяжелом психологическом состоянии историка Соколова
Адвокат обвиняемого в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки СПбГУ историка Олега Соколова рассказал о его психологическом состоянии.
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Политика
В Конгрессе США начались слушания по импичменту Трампа
В пятницу 15 ноября пройдут слушания бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
Происшествия
Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы
Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
Космос
Робот Федор больше не полетит в космос
Знаменитый робот Федор больше не полетит в космос, сообщает Interfax со ссылкой на исполнительного директора Роскосмоса по науке Александра Блошенко.
Технологии
Пользователи «Одноклассников» начнут зарабатывать на стримах
Сервис уже доступен для части аудитории, но в ближайшее время, как заявляют в компании, он появится у всех пользователей, передает ОТР.
Экономика
Полонский сообщил об обиде «за весь стройкомплекс России»
Бизнесмен Сергей Полонский, руководивший девелоперской группой «Миракс Групп» в программе «Большое интервью» на платформе Premier выразил сомнение в том, что банки должны заниматься строительством и сказал, что ему обидно за отрасль.
Футбол
Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
Космос
NASA показало на видео транзит Меркурия на фоне солнечного диска
NASA показало, как выглядело из космоса прохождение Меркурия по диску Солнца. Видео сняли с борта солнечной обсерватории SDO.