Политика

NewInformNewInformГенассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с киберпреступностью

Резолюция предполагает учреждение ГА ООН межправительственного комитета экспертов, представляющего все регионы. Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию, направленную на противодействие киберпреступности, несмотря на претензии США.
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ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью, невзирая на противодействие со стороны США, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 17:52

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ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

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Интерфаксвчера в 17:59

ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью

РИА Новостивчера в 17:52
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