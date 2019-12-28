Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью, невзирая на противодействие со стороны США, передает корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

Резолюция предполагает учреждение ГА ООН межправительственного комитета экспертов, представляющего все регионы. Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию, направленную на противодействие киберпреступности, несмотря на претензии США.

Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с киберпреступностью

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