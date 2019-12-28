Политика
NewInformГенассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с киберпреступностью
Резолюция предполагает учреждение ГА ООН межправительственного комитета экспертов, представляющего все регионы. Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию, направленную на противодействие киберпреступности, несмотря на претензии США.
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с чего всё началось
Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью, невзирая на противодействие со стороны США, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новостивчера в 17:52
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