Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГенассамблея ООН приняла резолюцию России по вооружениям

Генассамблея ООН приняла резолюцию России об укреплении системы договоров, касающихся контроля над вооружениями. Как уточняется, это решение было принято на фоне выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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В ООН приняли резолюцию России, связанную с контролем над вооружениями

Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:18

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Генассамблея ООН приняла резолюцию России по контролю над вооружениями

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