Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, передает корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

Генассамблея ООН приняла резолюцию России об укреплении системы договоров, касающихся контроля над вооружениями. Как уточняется, это решение было принято на фоне выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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