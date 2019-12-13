Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что решение было принято на фоне выхода США из ДРСМД и испытанием ракет, которые были ранее запрещены эти договором.

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о контроле над вооружением

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