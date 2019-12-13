Политика

Газета.RuГазета.RuГенассамблея ООН приняла резолюцию России о контроле над вооружением

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что решение было принято на фоне выхода США из ДРСМД и испытанием ракет, которые были ранее запрещены эти договором.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Генассамблея ООН приняла три российские резолюции о космосе

Вести.Ru21:42

В ООН приняли российскую резолюцию по вооружениям

RT на русском21:22

Генассамблея ООН приняла три российские резолюции по предотвращению милитаризации космоса

ТАСС19:49

Генассамблея ООН приняла резолюцию России по контролю над вооружениями

Известия20:40

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о контроле над вооружениями

РБК20:58

В ООН приняли резолюцию, предложенную РФ о контроле над вооружениями

REGNUM20:27

В ООН приняли резолюцию России, связанную с контролем над вооружениями

РИА Новости19:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:33, Ашберн
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Свою лепту в репутацию губернатора внесла и теперь уже бывшая глава его пресс-службы Ирина Алашкевич — с оскорбительными словами в адрес пострадавших.
BFM.ru 10:59
Гаджеты

Windows 10 научилась принимать звонки со смартфонов

В сети появилась информация о том, что Microsoft обновила собственное приложение Your Phone на Windows 10 — теперь программа позволяет синхронизировать компьютер со смартфоном, чтобы в дальнейшем использовать устройство на Windows 10 для принятия и совершения звонков.
Ferra 03:19
Политика

В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян

Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
РИА Новости 21:42
Общество

Гороскоп на 12 декабря: чудеса случаются там, где в них верят

Астрологический прогноз для Львов говорит, что сегодня лучше заняться чем-то спокойным.
Бугульминская газета 00:31
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Футбол

Бурятия вышла в финал премии Bispo Awards

Байкал-Daily 02:28
Технологии

Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января

В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
OAnews вчера в 05:21
Авто

Kia запатентовала новый фирменный логотип

Пока неясно будет ли новый логотип применен ко всем моделям или только к электрокарам. Нынешний логотип компания использует с 2004 года.
Tvoe-avto.com 16:09
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Политика

МИД ФРГ отреагировал на высылку своих дипломатов из России

В МИД России заявили, что решение об объявлении персонами нон грата немецких дипломатов принято на основе «принципа взаимности».
Национальная служба новостей 04:49
Политика

Гончарук оценил новые американские санкции «Северного потока-2»

Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
ИА Новороссия 05:29
Политика

Зеленский отрицает, что давал интервью российскому телеканалу

Владимир Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телеканалу.
Комсомольская правда 18:50
Политика

Польша отказалась от соглашения ЕС по климату

Главы государств и правительств стран Европейского союза пришли к соглашению по климатическим изменениям во время первого дня саммита в Брюсселе.
Ридус 19:54
Политика

Зеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за необходимость изменить некоторые положения минских соглашений.
РБК 16:25
Экономика

Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей

Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Lenta.ru вчера в 14:35
Авто

Дилеры Hyundai и Genesis начали продавать автомобили в рассрочку

UfaTime.ru 16:01
Футбол

РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности

По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).
Евро-футбол.ру 11:02
Происшествия

В Сочи в лобовом ДТП на встречке погибли четыре человека

В результате аварии на месте скончались водитель и три пассажира Volkswagen. Травмы получил водитель Range Rover, его госпитализировали .
ЮГ Times 12:34
Происшествия

В школе в Кургане раздавали снюс младшеклассникам

В Кургане школьникам дали попробовать снюс. В Кургане ученикам школы № 7 раздали бесплатные жвачки, которые на деле оказались снюсом.
УралПолит.Ru 07:49
Общество

Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 22:00
Армия и оружие

В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

РИА Новости 12:25
Политика

Bloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о заключении первой сделки в рамках торговой войны с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 21:59
Политика

Журналистов «Звезды» пропустили на Украину

Журналистов российского телеканала "Звезда" пропустили через украинскую границу.
Piter.tv 09:14
Политика

Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах

По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
RT на русском 17:34
Футбол

Российские клубы не сыграют в еврокубках весной впервые за 18 лет

"Краснодар" проиграл "Хетафе" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы и не смог выйти в плей-офф турнира.
Soccer.ru 15:20
Политика

Собчак заступилась за Сокурова перед Кадыровым

Аргументы недели 00:00
Политика

Украина определила новые участки для разведения сил в Донбассе

Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе. Об этом уведомил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
ТК Звезда 14:56
Происшествия

Волгоградских водителей ждут массовые проверки на дорогах

С 12 по 15 декабря на дорогах Волгоградской области пройдет массовый профилактический рейд «Безопасность на дороге».
ИА Городские вести. Волгоград 21:52
Происшествия

Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме

Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
ТАСС 22:10
Единоборства

Поветкин рассказал, что у него не получилось в ничейном бою с Хантером

Итальянец Стефано Кароза увидел победу Хантера, а ничейным бой признал американец Гленн Фельдман.
Sport24.ru 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное