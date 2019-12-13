Политика
Газета.RuГенассамблея ООН приняла резолюцию России о контроле над вооружением
Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что решение было принято на фоне выхода США из ДРСМД и испытанием ракет, которые были ранее запрещены эти договором.
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Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Свою лепту в репутацию губернатора внесла и теперь уже бывшая глава его пресс-службы Ирина Алашкевич — с оскорбительными словами в адрес пострадавших.
Гаджеты
Windows 10 научилась принимать звонки со смартфонов
В сети появилась информация о том, что Microsoft обновила собственное приложение Your Phone на Windows 10 — теперь программа позволяет синхронизировать компьютер со смартфоном, чтобы в дальнейшем использовать устройство на Windows 10 для принятия и совершения звонков.
Политика
В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян
Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
Общество
Гороскоп на 12 декабря: чудеса случаются там, где в них верят
Астрологический прогноз для Львов говорит, что сегодня лучше заняться чем-то спокойным.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Футбол
Бурятия вышла в финал премии Bispo Awards
Технологии
Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января
В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
Авто
Kia запатентовала новый фирменный логотип
Пока неясно будет ли новый логотип применен ко всем моделям или только к электрокарам. Нынешний логотип компания использует с 2004 года.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
МИД ФРГ отреагировал на высылку своих дипломатов из России
В МИД России заявили, что решение об объявлении персонами нон грата немецких дипломатов принято на основе «принципа взаимности».
Политика
Гончарук оценил новые американские санкции «Северного потока-2»
Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
Политика
Зеленский отрицает, что давал интервью российскому телеканалу
Владимир Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телеканалу.
Политика
Польша отказалась от соглашения ЕС по климату
Главы государств и правительств стран Европейского союза пришли к соглашению по климатическим изменениям во время первого дня саммита в Брюсселе.
Политика
Зеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский высказался за необходимость изменить некоторые положения минских соглашений.
Экономика
Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Футбол
РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности
По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).
Происшествия
В Сочи в лобовом ДТП на встречке погибли четыре человека
В результате аварии на месте скончались водитель и три пассажира Volkswagen. Травмы получил водитель Range Rover, его госпитализировали .
Происшествия
В школе в Кургане раздавали снюс младшеклассникам
В Кургане школьникам дали попробовать снюс. В Кургане ученикам школы № 7 раздали бесплатные жвачки, которые на деле оказались снюсом.
Общество
Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Армия и оружие
В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
Политика
Bloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о заключении первой сделки в рамках торговой войны с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Политика
Журналистов «Звезды» пропустили на Украину
Журналистов российского телеканала "Звезда" пропустили через украинскую границу.
Политика
Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах
По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
Футбол
Российские клубы не сыграют в еврокубках весной впервые за 18 лет
"Краснодар" проиграл "Хетафе" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы и не смог выйти в плей-офф турнира.
Политика
Собчак заступилась за Сокурова перед Кадыровым
Политика
Украина определила новые участки для разведения сил в Донбассе
Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе. Об этом уведомил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Происшествия
Волгоградских водителей ждут массовые проверки на дорогах
С 12 по 15 декабря на дорогах Волгоградской области пройдет массовый профилактический рейд «Безопасность на дороге».
Происшествия
Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме
Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
Единоборства
Поветкин рассказал, что у него не получилось в ничейном бою с Хантером
Итальянец Стефано Кароза увидел победу Хантера, а ничейным бой признал американец Гленн Фельдман.