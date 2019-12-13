Политика
Военное делоГенассамблея ООН приняла резолюцию РФ по контролю над вооружениями
Решение принято на фоне испытания Штатами ракет, которые ранее попадали под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Генеральная ассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
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Общество
Названа опасность переутомления на работе
Основной причиной своей утомляемости участники исследования назвали напряженность работы.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Политика
Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника
Президент России Владимир Путин присвоил назначенному врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Наука
Гарвардский генетик Джордж Черч создает «генетический Tinder»
В интервью программе «60 минут» на американском канале CBS ученый признался, что работает над приложением для знакомств, которое будет подбирать лучшие пары на основе генетических данных.
Здоровье
Врачи назвали самый опасный алкогольный напиток
Самыми вредными для сердца алкогольными напитками считаются коктейли, которые популярны среди молодежи.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Экономика
Минсельхоз повысил прогноз по сельхозпроизводству до 2 процентов
По планам Минсельхоза РФ рост сельхозпроизводства в России в 2019 году должен был достичь показателя 1 - 1,5 процента.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Хоккей
Сборная России проиграла команде Швеции на старте Еврохоккейтура
Российская сборная по хоккею уступила шведской команде со счетом 3:4 в стартовом матче домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Хоккей
Кравцов попрощался с «Трактором». Он возвращается в «Рейнджерс»
Политика
Джонсон заявил о получении консерваторами мандата на брексит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита.
Происшествия
Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Шоу-бизнес
Гарик Харламов отомстил Кристине Асмус за скандальную секс-сцену
Роль в фильме «Текст» для Кристины Асмус стала самой яркой в карьере.
Политика
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана.
Политика
В КПРФ назвали вынужденным уход Левченко
Напомним, Левченко победил на выборах губернатора Иркутской области в 2015 году, обойдя выдвиженца «Единой России».
Гаджеты
Apple запускает беспроцентную рассрочку на покупку iPhone
Apple 10 декабря запустил предложение под названием «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone».
Армия и оружие
Полковник ВСУ: Готовы реинтегрироваться с российскими военными, но не с праворадикалами Украины
Во время круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский полковник заявил о готовности украинских военных «реинтегрироваться с российскими военными и отрядами сепаратистов Донбасса».
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Происшествия
Два человека погибли в результате пожара во Владивостоке
Футбол
Черданцев объяснил, почему комментаторы игнорировали акцию фанатов
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, почему во время футбольных трансляций комментаторы не говорили об акции фанатов, а телеканал не показывал видео пустых трибун.
Политика
Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Завершился шестой тур группового этапа Лиги Европы (ЛЕ), по итогам которого определились команды, попавшие в плей-офф турнира.
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар объявил о начале «решающей битвы» за Триполи
Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), объявил о «последней битве» за Триполи.
Игры
Авторы Dishonored и Prey анонсировали новую игру — Weird West
Кино
Звезда «Великолепного века» и брат Джулии Робертс шокировали фанатов
Происшествия
Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок
Армия и оружие