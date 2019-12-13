Политика

Военное делоВоенное делоГенассамблея ООН приняла резолюцию РФ по контролю над вооружениями

Решение принято на фоне испытания Штатами ракет, которые ранее попадали под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Генеральная ассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
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В ООН приняли резолюцию России, связанную с контролем над вооружениями

Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:18

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Генассамблея ООН приняла резолюцию России по контролю над вооружениями

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В ООН приняли резолюцию России, связанную с контролем над вооружениями

РИА Новостивчера в 19:18
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По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка.
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Пушков прокомментировал предложение Зеленского по Минским соглашениям

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Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно растут

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 12 декабря.
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Усачева: Загитова уходит с тренировки только после идеального проката

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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна о том, что RT он верит больше, чем североамериканским СМИ.
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REGNUM вчера в 08:31
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В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана

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Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе

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Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян

Вопрос о признании геноцида армян остается камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.
РИА Новости вчера в 13:25
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