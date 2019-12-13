Политика
Военное делоГенассамблея ООН приняла резолюцию РФ по контролю над вооружениями
Решение принято на фоне испытания Штатами ракет, которые ранее попадали под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Генеральная ассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
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Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:18
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