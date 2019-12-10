Политика

КоммерсантъКоммерсантъГенассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

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