Политика
КоммерсантъГенассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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Общество
Ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Шоу-бизнес
Федор Добронравов признался, что устал от вранья
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на молодой помощнице
Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже
На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
Происшествия
Эвакуация школы в Приморском районе привела к жуткой давке
Шоу-бизнес
Грудь конусом: Ольга Бузова выпустила клип «Не виновата»
В клипе Ольга Бузова в образах из 90-х, с невероятной прической и фиолетовом платье с конусами на груди поет о нелегкой женской доле.
Армия и оружие
Новейший катер-катамаран «Михаил Казанский» прошел госиспытания
Гидрографический катер-катамаран модульного типа «Михаил Казанский» прошел завершающий этап госиспытаний для ВМФ России.
Баскетбол
Тульский «Арсенал» исключён из чемпионата России за договорной матч
Тульский «Арсенал» и ставропольское «Динамо» выступают во втором дивизионе чемпионата России среди команд Суперлиги.
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Общество
Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Политика
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
Общество
Фото последствий удара секретной ракеты США появились в Сети
В Сети появились фотографии последствий удара американской ракеты по автомобилю сирийских боевиков.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Гаджеты
Представлен RedmiBook 13 – самый компактный ноутбук Xiaomi
Компания Xiaomi в Китае анонсировала новый ноутбук под названием RedmiBook 13. Новинка стала самой компактной моделью бренда.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Культура
Зрители Первого канала совсем скоро узнают, каким будет финал захватывающей мелодрамы «Тест на беременность»
Политика
В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России
В бундестаге хотят знать, почему убитый в Берлине боевик не был выдан России, это "открытый вопрос", заявил РИА Новости депутат фракции "Левые" Андрей Хунко.
Хоккей
Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари»
«Калгари Флэймз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.
Футбол
ЦСКА представил видео спорных решений арбитра в матче с «Краснодаром»
ЦСКА в субботу в рамках 19-го тура чемпионата России в гостях сыграл вничью с "Краснодаром" - 1:1. После матча президент московского клуба Евгений Гинер в интервью championat.com назвал судейство Василия Казарцева беспределом и заявил, что глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров должен уйти с занимаемой должности.
Общество
Туристам придётся платить налог за проживание в отелях Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях страны, сообщает Интерфакс .
Политика
Соловьев принял вызов Зеленского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Политика
Первый директор ФСБ пожаловался на недостаток русских в Чечне
Первый директор ФСБ России Сергей Степашин заявил, что самой большой проблемой Чечни является отток представителей других национальностей из республики.
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
Титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР. Зозибини Тунци 26 лет, она активно борется с насилием по отношению к женщинам.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
Спорт
WADA подтвердило тотальное отстранение России от соревнований
Пресс-служба WADA подтвердила информацию о принятии рекомендаций комитета по соответствию по отстранению России от участия в мировых состязаниях на четыре года, сообщает ТАСС.