Политика

КоммерсантъКоммерсантъГенассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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