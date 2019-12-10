Политика
КоммерсантъГенассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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Общество
Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Экономика
На Среднем Урале изменят законопроект о налоговых льготах бизнесу
В свердловском Законодательном собрании подумают, как можно изменить законопроект о льготах по уплате налога на имущество организаций.
Экономика
В России резко сократилось количество займов до зарплаты
В третьем квартале у МФО сократились не только краткосрочные займы, но и общее количество выданных кредитов.
Политика
Лидеры встречи «нормандской четверки» приняли коммюнике
Хоккей
Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари»
«Калгари Флэймз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.
Происшествия
В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида
В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте семеро мужчин напали на группу девушек из-за их внешнего вида, передает "Бумага".
Футбол
Полузащитник «Шальке» может продолжить карьеру в «Спартаке»
Полузащитник «Шальке» Даниэль Калиджури попал в сферу интересов «Спартака».
Кино
Вышел трейлер новых «Охотников за привидениями»
Происшествия
Прокуратура разберется с давкой в ходе эвакуации петербургской школы
Прокуратура Приморского района начала проверку информации о том, что во время эвакуации школьников и учителей школы № 246 на Планерной улице случилась серьезная давка.
Кино
Фильмы Disney собрали за год более $10 млрд
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Общество
Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон
Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
Культура
Зрители Первого канала совсем скоро узнают, каким будет финал захватывающей мелодрамы «Тест на беременность»
Политика
Путин захотел отказаться от пластиковой посуды в России
Российский президент Владимир Путин считает, что стране необходимо начать отказываться от пластиковой посуды, передает "Интерфакс".
Политика
Позиции Льва Пономарева порой далеки от правозащитных, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) пообещал посмотреть на ситуацию вокруг правозащитной организации Льва Пономарева "За права человека", заявив, что до сих пор ему никто не мешал работать, хотя его позиции порой далеки от правозащитной деятельности.
Спорт
WADA на 4 года запретило России участвовать в Олимпийских играх и ЧМ
Сегодня исполком WADA принял решение лишить Россию права участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала себя в детстве
Популярная российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети фотографией из детства.
Общество
В России закроется журнал Men’s Health
В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Политика
Демократы предъявили обвинения Трампу
На пресс-конференции 10 декабря демократическое большинство Палаты представителей представило официальный текст обвинения в отношении главы государства в рамках процедуры импичмента.
Спорт
Владимир Путин попросил у правозащитников поддержки в сфере спорта
Комментируя решение WADA Путин сказал, что любое наказание должно быть не коллективным, а индивидуальным.
Кино
Объявлены номинации на «Золотой глобус»
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова сделала всё, чтобы стать копией Анастасии Решетовой
Недавно Шишкова снялась вместе с Решетовой в рекламной компании косметического бренда, доказав, что между ними больше нет разногласий.