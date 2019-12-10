Политика

КоммерсантъКоммерсантъГенассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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В Крыму прокомментировали принятую ООН резолюцию о «проблеме милитаризации» полуострова

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Россия оценила принятие Генассамблеей ООН резолюции Украины по Крыму

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