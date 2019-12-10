Политика

КоммерсантъКоммерсантъГенассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Lenta.ru15:22

Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о «милитаризации» Крыма

РИА Новости15:06

Россия оценила принятие Генассамблеей ООН резолюции Украины по Крыму

Известия15:33

Генассамблея ООН потребовала от России вывести войска из Крыма

РБК15:03

В МИД России прокомментировали резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

РИА Новости Крым15:18

Зампостпреда РФ: резолюция Генассамблеи ООН по Крыму призвана помешать саммиту в Париже

ТАСС14:51

В Госдуме отреагировали на принятие ГА ООН резолюции по Крыму

RT на русском15:48
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Саммит в «нормандском формате» прервали из-за Путина и Зеленского

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Зеленский оценил вероятность продления транзита газа с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита нормандской четверки высказался о возможности продления транзита газа с Россией, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:53
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Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки

Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
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Следующий саммит «нормандской четверки» пройдет в Берлине — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в Берлине, передает ТАСС.
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Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
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Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
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Договор между странами помог приостановить глобальное потепление

Договор между странами, подписанный в 1987 году, помог приостановить глобальное потепление на Земле.
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«Нормандская четверка» ждет полного прекращения огня в Донбассе

Лидеры стран "нормандской четверки" заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня на востоке Украины до конца текущего года, сообщается в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже.
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Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки

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СМИ: спецификации двух Xbox следующего поколения

Портал Windows Central вслед за недавней новостью Джейсона Шрайера о разработке двух Xbox следующего поколения раскрыл технические спецификации обеих консолей.
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Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота.
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Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
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Зеленский оценил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
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Спорт

WADA заподозрило в нарушении антидопинговых правил 66 россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) информацию о 66 российских атлетах, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на основе анализа данных московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте WADA.
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К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода

С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
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Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

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Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
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Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в стиле Defender

Помимо бюджетного внедорожника, Land Rover планирует представить на рынке электрическую и более роскошную версию Defender Sport, которая будет конкурировать с новым Aston Martin DBX и Bentley Bentayga.
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По факту смерти заключенного в ИК-6 в Брянской области возбудили дело

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Пьедестал финала Гран-при в Турине достался российским фигуристкам

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