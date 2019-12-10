Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей". Об этом в твиттере сообщило представительство Украины при ООН. В ее поддержку проголосовали 63 страны — на три меньше, чем в прошлом году.

Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о «милитаризации» Крыма

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