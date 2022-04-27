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Генассамблея турорганизации ООН решила приостановить членство России

Генассамблея (ГА) Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) решила приостановить членство в организации России.
ТАСС
В UNWTO пояснили, что в среду, 27 апреля, в Мадриде, где базируется организация, началась внеочередная Генассамблея, на которой планировалось проголосовать по вопросу возможной приостановки членства России.
BFM.ru
Решение о проведении сессии было принято в начале марта после того, как Колумбия, Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина обратились в организацию с просьбой приостановить членство РФ.
Интерфакс
Как заявил РИА Новости официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, приостановка членства России во Всемирной туристской организации может создать пагубный прецедент.
РИА Новости

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