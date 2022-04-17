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Гендир сервиса «Сравни» Леонидов перечислил льготы для людей предпенсионного возраста

Эксперт Сергей Леонидов, возглавляющий маркетплейс «Сравни», перечислил льготы, положенные людям предпенсионного возраста.
Актуальные Новости
Леонидов отмечает, что частичная компенсация в размере не более 50% стоимости лекарств доступна предпенсионерам, у которых ежемесячное пособие не превышает региональный минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости
Получить компенсацию можно в отделе соцзащиты или МФЦ.
РИА Новости
Бесплатно получить лекарства могут только отдельные категории предпенсионеров, например, инвалиды.
РИА Новости

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