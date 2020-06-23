Коронавирус

LiveSport.ruLiveSport.ruГендир тульского «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов заразился коронавирусом.
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Подробнее о событии

В тульском «Арсенале» зафиксирована вспышка коронавируса

Sport.ru14:13

Гендиректор «Арсенала» Балашов сдал положительный тест на коронавирус

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Генеральный директор тульского «Арсенала» заразился коронавирусом

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Генеральный директор тульского «Арсенала» Балашов сдал положительный тест на коронавирус

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Гендиректор тульского «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус. Он был на матче со «Спартаком»

Sports.ru12:25

Генеральный директор тульского «Арсенала» заразился коронавирусом

Metaratings12:20

У гендиректора тульского «Арсенала» положительный тест на коронавирус

Bookmaker-ratings.ru12:05
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Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
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В семье Пугачевой ожидается пополнение

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Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
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На выплаты на детей до 16 лет направят более 270 млрд рублей

Свыше 270 миллиардов будет выделено на единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет.
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
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Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Президент России Владимир Путин прокомментировал процесс выхода республик из состава Союза Советских Социалистических Республик на рубеже 80-90-х годов прошлого века.
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Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Роскачество рассказало о проверке куриного филе

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Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране

Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
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Медведчук рассказал, как Киев препятствует посещению парада в Москве

Киев препятствует украинской делегации в посещении парада Победы в Москве.
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В Сети обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян

Специалисты DeviceLock в открытом доступе обнаружили архив с данными россиян, причем вся база была экспортирована в Excel.
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Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
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Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

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В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку.
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
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Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

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Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
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Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

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Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
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Песков анонсировал обращение Путина к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к россиянам, которое должно состояться во вторник, 23 июня.
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Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
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Цена нефти Brent поднялась выше $43

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:15 мск.
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Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander — Geely HaoYue

Компания Geely начала продажи нового большого кроссовера Geely HaoYue, который позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
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