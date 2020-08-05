Коронавирус
URA.RuГендиректор «Аэрофлота» не исключил банкротство авиакомпаний
Часть авиакомпаний России могут стать банкротами этой осенью из-за пандемии коронавируса. Такой прогноз сделал генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
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— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.ТАСС01:00
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Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Происшествия
Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет.
Lenta.ru 02:50
Футбол
«Спартак» планирует усилиться чемпионом Европы Силвой
В январе 2019 года хавбек на правах аренды стал игроком "Монако", в составе которого принял участие в 40 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
Вести.Ru 04:10
Происшествия
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств со стороны представителей потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера.
РИА Новости 04:18
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК 02:30
Происшествия
У экс-президента «Интеко» Солощанского проходит обыск
Источник «Интерфакса» сообщил, что обыск в квартире бизнесмена в Гранатном переулке проходит в рамках уголовного дела.
Коммерсантъ 02:07
Политика
Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
Замана вчера в 09:42
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
УАЗ опубликовал рендерные изображения внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
Автоновости дня 01:22
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево
Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний 03:20
Общество
В России за сутки выявили 5 204 новых случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России диагностировали 5 204 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
РБК 04:19
Происшествия
В Барнауле пассажира самолета сняли с рейса за курение на борту
В Барнауле сотрудники транспортной полиции сняли с рейса "Иркутск-Анапа" нетрезвого пассажира, который курил в полете.
Российская газета 04:14
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ вчера в 02:35
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Политика
Кравчук предложил создать рабочую группу по возвращению Крыма Украине
В качестве предложения первый президент Украины считает необходимым сделать республику Крым не автономией, а национальной территорией.
ИА Красная Весна вчера в 12:22
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия вчера в 19:39
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Общество
СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года
Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33
Авто
Предсказывают рост продаж автомобилей Tesla в России
ИнфоСМИ вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал, сколько получает за получасовое выступление
Недавно музыкант показал, сколько получает за получасовое выступление под плюс, то есть за исполнение треков с частичным использованием фонограммы.
RuNews24.ru вчера в 21:18
Происшествия
Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофической
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что после взрыва в порту Бейрута больницы в столице и ее окрестностях переполнены ранеными, а врачи испытывают нехватку медицинских принадлежностей.
РИА Новости 04:19
Экономика
Выручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%
Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 03:32
Футбол
«Спартак» представил полузащитника Урунова
Московский футбольный клуб "Спартак" на своем канале в TikTok представил полузащитника Остона Урунова.
РИА Новости 04:27
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Культура
Ирина Горбачева: «Пилот сериала „Чики“ создавался в адских условиях»
StarHit.ru вчера в 16:00