— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.

с чего всё началось

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