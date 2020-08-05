Коронавирус

URA.RuURA.RuГендиректор «Аэрофлота» не исключил банкротство авиакомпаний

Часть авиакомпаний России могут стать банкротами этой осенью из-за пандемии коронавируса. Такой прогноз сделал генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
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с чего всё началось

Виталий Савельев: мы держим удар

— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.
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Гендиректор «Аэрофлота» не исключает банкротств российских авиакомпаний осенью 2020 года

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В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
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В январе 2019 года хавбек на правах аренды стал игроком "Монако", в составе которого принял участие в 40 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
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Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств

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Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

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Политика

Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
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Авто

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Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
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Общество

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Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
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Культура

Ирина Горбачева: «Пилот сериала „Чики“ создавался в адских условиях»

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