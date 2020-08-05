Коронавирус
URA.RuГендиректор «Аэрофлота» не исключил банкротство авиакомпаний
Часть авиакомпаний России могут стать банкротами этой осенью из-за пандемии коронавируса. Такой прогноз сделал генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
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— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.ТАСС01:00
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Происшествия
У экс-президента «Интеко» Солощанского проходит обыск
Источник «Интерфакса» сообщил, что обыск в квартире бизнесмена в Гранатном переулке проходит в рамках уголовного дела.
Коммерсантъ 02:07
Технологии
Спрос на сим-карты реально сокращается
Сотовые операторы готовятся к eSIM Российские мобильные операторы могут в этом году сократить на 3–5% закупки физических сим-карт из-за падения спроса среди абонентов.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
За июнь и июль выплаты уже получили почти 90% всех семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
Live24 вчера в 15:07
Происшествия
МЧС РФ направит в Бейрут гумпомощь и мобильный госпиталь с врачами
МЧС России направляет в Бейрут 5 самолетов с гуманитарной помощью.
Дума ТВ 03:33
Общество
В России за сутки выявили 5204 случая коронавируса
В России за минувшие сутки зарегистрировали 5204 новых случая COVID-19 в 83 регионах.
Известия 03:46
Происшествия
СМИ сообщают о более сотни погибших после взрыва в Бейруте
По последним данным, взрыв унес жизни более 100 человек, почти 4 тысячи пострадали.
Волга-Каспий 03:13
Общество
Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград
Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется.
Коммерсантъ 02:30
Авто
АвтоВАЗ назвал в РФ скидки на автомобили Lada в августе
По программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» автолюбители могут получить скидку в 10%.
Evo-rus.com 02:00
Политика
В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском 03:29
Происшествия
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств
Адвокат актера Михаила Ефремова, из-за которого произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев обвинил сторону потерпевших в попытке фальсифицировать доказательства, пишет ТАСС.
Газета.Ru 03:56
Авто
Предсказывают рост продаж автомобилей Tesla в России
SpeedMe вчера в 04:28
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
Начальник Следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Коммерсантъ 01:24
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Политика
Минтруд заявил о создании механизма проверки гражданства госслужащих
В России создан механизм проверки выполнения требований о гражданстве государственных служащих, сообщили в Минтруде.
RT на русском вчера в 21:52
Футбол
Юран отказался от претензий к «Химкам» за 14,5 млн рублей
Как стало известно Metaratings.ru, бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран мог получить 14,5 млн рублей за увольнение из клуба.
Metaratings 02:58
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru вчера в 14:01
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»
Anews 03 августа в 18:17
Политика
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru вчера в 06:46
Здоровье
Более 700 тысяч человек во всем мире погибли от коронавируса
11 083 012 пациентов вылечились, а общее число зараженных по всему миру составляет 18 480 000.
Live24 03:34
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
В Челябинской области выявили меньше сотни случаев COVID-19
Непосредственно причиной смерти COVID-19 стал только в одном случае.
Российская газета 03:45
Политика
Явка в первый день досрочного голосования в Белоруссии составила 4,98%
Минск, 5 августа 2020, 09:55 — REGNUM Явка избирателей в первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 4,98%.
REGNUM 02:55
Армия и оружие
Стало известно о 14 обстрелах в Донбассе с начала режима прекращения огня
Ранее контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за бессрочным режимом прекращения огня, вступившими в силу с 27 июля до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта.
Взгляд.ру 02 августа в 14:19
Происшествия
Бывший агент ЦРУ поставил под сомнение причину взрыва в Бейруте
Роберт Баэр, бывший оперативник Центрального разведывательного управления США, высказал сомнения в официальной версии чудовищного взрыва в Бейруте.
Ридус 03:16