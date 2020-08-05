— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.

с чего всё началось

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Происшествия СМИ сообщают о более сотни погибших после взрыва в Бейруте По последним данным, взрыв унес жизни более 100 человек, почти 4 тысячи пострадали.

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Политика Минтруд заявил о создании механизма проверки гражданства госслужащих В России создан механизм проверки выполнения требований о гражданстве государственных служащих, сообщили в Минтруде.

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