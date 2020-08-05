Коронавирус

URA.RuURA.RuГендиректор «Аэрофлота» не исключил банкротство авиакомпаний

Часть авиакомпаний России могут стать банкротами этой осенью из-за пандемии коронавируса. Такой прогноз сделал генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
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с чего всё началось

Виталий Савельев: мы держим удар

— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.
ТАСС01:00

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Часть российских авиакомпаний могут не пережить кризис, связанный с пандемией коронавируса

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Российскому рынку авиаперевозок предсказали волну банкротств

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Гендиректор «Аэрофлота» не исключил банкротства российских авиакомпаний

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Гендиректор «Аэрофлота» не исключает банкротств российских авиакомпаний осенью 2020 года

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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:02, Ашберн
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Источник «Интерфакса» сообщил, что обыск в квартире бизнесмена в Гранатном переулке проходит в рамках уголовного дела.
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Спрос на сим-карты реально сокращается

Сотовые операторы готовятся к eSIM Российские мобильные операторы могут в этом году сократить на 3–5% закупки физических сим-карт из-за падения спроса среди абонентов.
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

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Live24 вчера в 15:07
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Происшествия

МЧС РФ направит в Бейрут гумпомощь и мобильный госпиталь с врачами

МЧС России направляет в Бейрут 5 самолетов с гуманитарной помощью.
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Общество

В России за сутки выявили 5204 случая коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали 5204 новых случая COVID-19 в 83 регионах.
Известия 03:46
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Происшествия

СМИ сообщают о более сотни погибших после взрыва в Бейруте

По последним данным, взрыв унес жизни более 100 человек, почти 4 тысячи пострадали.
Волга-Каспий 03:13
Общество

Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград

Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется.
Коммерсантъ 02:30
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Авто

АвтоВАЗ назвал в РФ скидки на автомобили Lada в августе

По программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» автолюбители могут получить скидку в 10%.
Evo-rus.com 02:00
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Политика

В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
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Происшествия

Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств

Адвокат актера Михаила Ефремова, из-за которого произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев обвинил сторону потерпевших в попытке фальсифицировать доказательства, пишет ТАСС.
Газета.Ru 03:56
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Авто

Предсказывают рост продаж автомобилей Tesla в России

SpeedMe вчера в 04:28
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
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Происшествия

Начальник Следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку

Начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Коммерсантъ 01:24
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Общество

Ракеты «Протон-М» с дефектами вернули с Байконура в Москву

РБК 02:55
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Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

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Экономика

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Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
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Космос

Прототип корабля Starship совершил первый успешный полет

ТАСС 03:10
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Политика

Минтруд заявил о создании механизма проверки гражданства госслужащих

В России создан механизм проверки выполнения требований о гражданстве государственных служащих, сообщили в Минтруде.
RT на русском вчера в 21:52
Футбол

Юран отказался от претензий к «Химкам» за 14,5 млн рублей

Как стало известно Metaratings.ru, бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран мог получить 14,5 млн рублей за увольнение из клуба.
Metaratings 02:58
Фигурное катание

Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru вчера в 14:01
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Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»

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Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
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Здоровье

Более 700 тысяч человек во всем мире погибли от коронавируса

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Происшествия

Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео

Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
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Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
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Происшествия

В Челябинской области выявили меньше сотни случаев COVID-19

Непосредственно причиной смерти COVID-19 стал только в одном случае.
Российская газета 03:45
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Политика

Явка в первый день досрочного голосования в Белоруссии составила 4,98%

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REGNUM 02:55
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Стало известно о 14 обстрелах в Донбассе с начала режима прекращения огня

Ранее контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за бессрочным режимом прекращения огня, вступившими в силу с 27 июля до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта.
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Происшествия

Бывший агент ЦРУ поставил под сомнение причину взрыва в Бейруте

Роберт Баэр, бывший оперативник Центрального разведывательного управления США, высказал сомнения в официальной версии чудовищного взрыва в Бейруте.
Ридус 03:16
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