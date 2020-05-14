Коронавирус
ВедомостиГендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в своем выступлении просил рассмотреть возможность поэтапно снять региональные карантинные меры, пересказали «Ведомостям» три человека, близкие к разным участникам совещания.
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с чего всё началось
Савельев попросил президента дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия, говорят два собеседника "Ведомостей". Заниматься оценкой должен Роспотребнадзор, добавляет один из собеседников. Представитель "Аэрофлота" от комментариев отказался.Ведомости01:47
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
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Происшествия
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Evo-rus.com 03:33
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Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
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Путин заявил о меняющейся эпидемиологической ситуации в России
Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России меняется, что дает возможность сосредоточиться на других вопросах текущей и долгосрочной повестки развития страны.
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Хиддинк обратился с пожеланием к «Анжи»
Бывший главный тренер «Анжи» и сборной России Гус Хиддинк поздравил махачкалинский клуб. «Анжи» был основан в этот день 29 лет назад.
Спорт день за днем 07:35
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Россияне посадили деревья и превратились в экстремистов
Россияне из Екатеринбурга высадили 47 саженцев в парке рядом с Уральским государственным университетом путей сообщения (УрГУПС).
Lenta.ru 07:40
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В США рассказали об опасности российских систем РЭБ
Дни24 вчера в 06:10
Происшествия
В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар
В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошло возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажа, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 07:36
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RT на русском вчера в 16:58
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Гидрометцентр спрогнозировал частые волны тепла в России летом
"Волны тепла будут наблюдаться, и они будут довольно частыми. Но они будут чередоваться с прохладным периодами", — сказал Вильфанд.
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Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота.
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В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин
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Коронавирус может оставаться в организме как минимум еще 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов.
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Сотрудники метрополитена Петербурга начали проверять у пассажиров наличие медицинских масок.
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Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Технологии
Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update
Напомним, широкому кругу пользователей Windows 10 May 2020 Update станет доступна 28 мая, а разработчики уже могут скачать обновление через MSDN.
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