Савельев попросил президента дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия, говорят два собеседника "Ведомостей". Заниматься оценкой должен Роспотребнадзор, добавляет один из собеседников. Представитель "Аэрофлота" от комментариев отказался.

с чего всё началось

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в своем выступлении просил рассмотреть возможность поэтапно снять региональные карантинные меры, пересказали «Ведомостям» три человека, близкие к разным участникам совещания.

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