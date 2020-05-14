Коронавирус

ВедомостиВедомостиГендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в своем выступлении просил рассмотреть возможность поэтапно снять региональные карантинные меры, пересказали «Ведомостям» три человека, близкие к разным участникам совещания.
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с чего всё началось

Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах

Савельев попросил президента дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия, говорят два собеседника "Ведомостей". Заниматься оценкой должен Роспотребнадзор, добавляет один из собеседников. Представитель "Аэрофлота" от комментариев отказался.
Ведомости01:47

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Глава «Аэрофлота» попросил Путина смягчить карантин, чтобы восстановить спрос на перелеты

Znak.com06:58

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев попросил Владимира Путина поэтапно отменить 14-дневный карантин

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Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах

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Туризм с направлением в обсерватор. «Аэрофлот» попросил президента ослабить карантин в регионах

Фонтанка.Ру05:07

СМИ узнали о просьбе «Аэрофлота» ослабить карантин для регионов

РБК03:48

Глава «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах

Компания02:52

Глава «Аэрофлота» обратился к Путину с просьбой

Lenta.ru06:27
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Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

РИА Новости 04:16
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Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы

Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
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Общество

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
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Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
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Происшествия

Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке

Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС 12 мая в 14:06
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Общество

Глава нижегородского Минздрава заявил о провокации на скорой помощи

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения облправительства Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Facebook о «провокации», устроенной на Сормовской подстанции скорой медицинской помощи.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 10:42
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Происшествия

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
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Здоровье

Кожа может предупреждать о заражении коронавирусом

Врачи объяснили, как кожа человека сигнализирует о заражении коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:33
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Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
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Политика

Путин заявил о меняющейся эпидемиологической ситуации в России

Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России меняется, что дает возможность сосредоточиться на других вопросах текущей и долгосрочной повестки развития страны.
Газета.Ru 07:32
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Футбол

Хиддинк обратился с пожеланием к «Анжи»

Бывший главный тренер «Анжи» и сборной России Гус Хиддинк поздравил махачкалинский клуб. «Анжи» был основан в этот день 29 лет назад.
Спорт день за днем 07:35
Общество

Россияне посадили деревья и превратились в экстремистов

Россияне из Екатеринбурга высадили 47 саженцев в парке рядом с Уральским государственным университетом путей сообщения (УрГУПС).
Lenta.ru 07:40
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Армия и оружие

В США рассказали об опасности российских систем РЭБ

Дни24 вчера в 06:10
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Происшествия

В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар

В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошло возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажа, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 07:36
Здоровье

Радий Хабиров объяснил, почему смягчили режим самоизоляции в Башкирии

В эфире шоу Первого канала «Док-ток» ведущий Александр Гордон встретился с главой Башкирии Радием Хабировым, чтобы спросить, почему в республике с непростой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу ослабили режим самоизоляции и позволили жителям передвигаться по улице.
Горобзор.ру 02:08
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Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
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Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
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Общество

Гидрометцентр спрогнозировал частые волны тепла в России летом

"Волны тепла будут наблюдаться, и они будут довольно частыми. Но они будут чередоваться с прохладным периодами", — сказал Вильфанд.
РИА Новости 07:10
Шоу-бизнес

Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот

Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота.
Woman.ru вчера в 07:50
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Общество

В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости

Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому иностранные предприниматели могут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости.
РИА Новости 01:57
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru вчера в 01:16
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Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
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Политика

В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин

Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии.
ТАСС 05:44
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Общество

Переболевший человек может оставаться носителем коронавируса

Коронавирус может оставаться в организме как минимум еще 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов.
МордовМедиа 07:45
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Общество

В метро Петербурга перестали пускать пассажиров без масок

Сотрудники метрополитена Петербурга начали проверять у пассажиров наличие медицинских масок.
Peterburg2.ru 03:12
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Гаджеты

У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»

Astera 03:44
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Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
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Происшествия

Ростовский насильник и убийца приговорён к пожизненному сроку

REGNUM 07:23
Технологии

Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update

Напомним, широкому кругу пользователей Windows 10 May 2020 Update станет доступна 28 мая, а разработчики уже могут скачать обновление через MSDN.
3DNews 05:26
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