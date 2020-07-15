Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль футболиста «Ахмата» в Грозном. Спортсмен был в состоянии наркотического опьянения. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал появившуюся информацию о задержании форварда клуба Магомеда Митришева. Ранее телеканал «360» сообщил, что Митришев был задержан в Грозном сотрудниками ГИБДД.

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