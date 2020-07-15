Происшествия

ЧемпионатЧемпионатГендиректор «Ахмата» опроверг слухи о задержании Митришева

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал появившуюся информацию о задержании форварда клуба Магомеда Митришева. Ранее телеканал «360» сообщил, что Митришев был задержан в Грозном сотрудниками ГИБДД.
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с чего всё началось

Источник: футболиста «Ахмата» задержали за употребление наркотиков за рулем

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль футболиста «Ахмата» в Грозном. Спортсмен был в состоянии наркотического опьянения. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Телеканал 360°12:30

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Гендиректор «Ахмата»: «Митришев — богобоязненный и режимный парень. Я возмущен вбросом лживой информации о нем»

Sport24.ru14:18

Гендиректор «Ахмата» отреагировал на слухи о задержании форварда Митришева в состоянии наркотического опьянения

Bookmaker-ratings.ru14:44

Гендиректор «Ахмата» опроверг слухи о задержании Митришева

Чемпионат14:39

Айдамиров назвал вбросом информацию о задержании Митришева

ProstoProSport14:37

Футболиста «Ахмата» задержали за вождение в состоянии наркотического опьянения

Свободная Пресса14:50

Футболиста «Ахмата» поймали пьяным за рулем

Дни.ру13:48

Источник: футболиста «Ахмата» задержали за употребление наркотиков за рулем

Телеканал 360°12:30
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Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
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Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
348
Общество

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Происшествия

В Москве задержали около 20 человек на несанкционированной акции

РИА Новости 14:47
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Футбол

Спартак — Ахмат 3:0

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.
RT на русском 11:43
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
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Футбол

«Оренбург» занял последнее место в чемпионате России и вылетел в ФНЛ

«Оренбург» потерял шансы подняться выше последнего, 16-го места в Тинькофф чемпионате России. Команда уступила «Зениту» (1:4) в 29-м туре.
Спорт-Экспресс 15:26
Футбол

Андрей Талалаев: «Крылья Советов» должны были выиграть у «Краснодара»

Наша команда была не слабее участника борьбы за Лигу чемпионов и должна была выиграть.
Советский спорт 13:44
Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
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Политика

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило санкции на физические и юридические лица, связанные, как считают в ведомстве, с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
Коммерсантъ 14:42
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Политика

В Баку участники митинга в поддержку армии вломились в парламент

Общественная служба новостей вчера в 21:50
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Энергетика

Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК 11:22
9
Общество

В подмосковных парках с 16 июля отменят масочный режим

Масочный режим в подмосковных парках культуры и отдыха отменяется с 16 июля, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного на сайте областного правительства.
РИА Новости 15:09
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
Интерфакс 15:37
11
Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
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Финансы

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия 11:30
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Общество

В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК

Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:54
24
Общество

Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России

Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
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Политика

МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе

Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.
Российская газета 15:08
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Политика

Мединский призвал модернизировать универсальные механизмы дипломатии

Выступая в среду в Российском военно-историческом обществе на круглом столе, посвященном 75-летию Потсдамской конференции - встрече глав стран-лидеров антигитлеровской коалиции, Мединский отметил, что на базе соглашений, достигнутых в Потсдаме, а также на предыдущих подобных встречах в Тегеране и в Ялте была "создана беспрецедентная по своей эффективности система международных отношений".
РИА Новости 10:17
Общество

Госдума разрешила вырубку леса на Байкале ради проектов РЖД

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который позволяет сплошную вырубку леса на Байкале для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Компания 11:21
6
Общество

ЦИК опубликовал декларацию о доходах Лукашенко

Rambler News Service 14:00
82
Общество

В Мурманской области ввели ограничения в ряде населенных пунктов

Власти Мурманской области приняли решение о введении ограничений на перемещение в привлекательных для туристов населенных пунктах, чтобы избежать завоза коронавирусной инфекции, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 14:47
Шоу-бизнес

Натали Портман ждет третьего ребенка

Актриса Натали Портман готовится стать мамой в третий раз.
ИА InterMedia 10:03
1
Кино

Сериал «Шучу» с Джимом Керри был закрыт после второго сезона

OvideO.ru 12:32
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Спорт

«Локомотив» отказал в покупке квартиры семье умершего футболиста

РЕН ТВ вчера в 14:15
1
Политика

Китай ввел санкции против компании из США за продажу оружия Тайваню

Китай принял решение о введении санкций в отношении американской компании Lockheed Martin - главного контрагента в последнем плане США по продаже оружия Тайваню.
Труд вчера в 10:30
9
Культура

Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона «Тайны следствия»

Piter.tv 13 июля в 05:00
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Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Грозный. Ведёт свою историю с 1946 года. Выступает в Российской премьер-лиге. Обладатель Кубка России 2003/04. Домашние матчи проводит на стадионе «Ахмат Арена», который рассчитан на 30 597 зрителей.
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