Коронавирус
ODDS.ruГендиректор «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус
Чувствую себя хорошо, температуры нет, иных симптомов тоже нет. Уехал из офиса клуба, жду результатов нового теста.
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Повторный тест гендиректора «Арсенала» на Covid дал отрицательный результат
Bookmaker-ratings.ru16:36
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Наука
В Петербурге разрабатывают пиво со свойствами кефира
Основным компонентом разрабатываемого напитка станут тропические дрожжи, открытые в 1-й половине минувшего века микробиологом из Франции Анри Буларом.
Evo-rus.com 21 июня в 11:48
Футбол
«Бенфика» уступила «Санта-Кларе», пропустив на 95-й минуте
«Бенфика» в матче 28-го тура чемпионата Португалии уступила «Санта-Кларе» со счетом 3:4. В составе лиссабонцев дубль на счету Карлоса Винисиуса, еще один гол забил Рафа Силва.
Спорт-Экспресс 16:30
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
Газета.Ru 14:49
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Здоровье
В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса
Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости 12:14
Общество
В Минздраве высказались о масках на подбородке
Главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов высказался о ношении масок на подбородке в жару.
Lenta.ru 18:06
Экономика
Ювелирные сети сокращают число магазинов
Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
Коммерсантъ 21 июня в 17:59
Футбол
Травма колена Лено оказалась менее серьёзной, чем предполагалось
Как оказалось, у Лено нет серьёзной травмы, немецкий голкипер пропустит около 4-6 недель.
Евро-футбол.ру 14:23
Здоровье
Салют в День независимости США в городе Тусон отложили из-за всплеска коронавируса
Власти американского города Тусон (штат Аризона) отложили на более поздний срок традиционный салют по случаю Дня независимости США 4 июля.
ТАСС 17:43
Общество
Умер бывший сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело 06:27
Происшествия
В Петербурге вынесли приговор 2 фигурантам дела «Сети»
Суд признал их участие в террористическом сообществе и хранение взрывчатого вещества В Санкт-Петербурге состоялось слушание по уголовному делу участников террористической организации "Сеть".
SM News вчера в 05:50
Общество
Адвокат экс-жены Тарасова о решении суда по алиментам: плачем от смеха
Сергей Жорин, адвокат экс-супруги полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова Оксаны, прокомментировал решение суда об увеличении алиментов, которые выплачивает футболист.
РИА Новости вчера в 11:50
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
Технологии
Apple показала iOS 14. Виджеты, App Library и новая Siri
Новая операционная система станет ещё более удобной, благодаря функциям App Library и Виджетам.
ITZine.ru вчера в 13:24
Общество
Путин: в России выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
ИА Красная Весна 10:56
Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК 17:46
Общество
Адвокат сообщил о подвижках в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах Соединенных Штатах россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, скоро в их жизни могут произойти положительные изменения.
Газета.Ru 18:18
Футбол
Тоттенхэм — Вест Хэм 2:0
В матче 31 тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле переиграл «Вест Хэм» со счетом 2:0. «Шпоры» вышли вперед благодаря автоголу Томаша Соучека на 64 минуте.
LiveSport.ru 17:00
Экономика
Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском 12:15
Общество
На каждого ребенка до 16 лет в июле снова выплатят по 10 000 рублей
О дополнительной выплате детям заявил президент России во время обращения к россиянам 23 июня.
ТИА 10:29
Спорт
Легкоатлеты Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину
Как сообщает News.ru, российские спортсмены-легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи.
CT news 06:41
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой
Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
RuNews24.ru 03:24
Политика
В Кремле перечислили иностранных гостей парада Победы в Москве
Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
Известия 08:20
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
Технологии
Обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян
Утечка произошла 22 июня, данные находятся в бесплатном доступе. Компания DeviceLock обнаружила утечку данных почти пяти миллионов россиян.
ТК Звезда 09:28
Кино
Сиквел «Побега из курятника» выйдет на Netflix
Aardman Animation Studios рассказала, что полноценное производство сиквела «Побега из курятника» стартует в следующем году, причём выйдет он на Netflix.
Игромания.ру 07:48
Политика
Пушков прокомментировал слова Зеленского о параде Победы в Москве
Rambler News Service вчера в 15:49
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 17:56