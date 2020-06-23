Коронавирус

ODDS.ruODDS.ruГендиректор «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус

Чувствую себя хорошо, температуры нет, иных симптомов тоже нет. Уехал из офиса клуба, жду результатов нового теста.
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Повторный тест гендиректора тульского «Арсенала» на коронавирус оказался отрицательным. Он вернется к работе

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Повторный тест на коронавирус гендиректора «Арсенала» показал отрицательный результат

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Гендиректор «Арсенала» сдал второй тест на коронавирус. Результат отрицательный

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Для семей с детьми до трех лет 15 тысяч рублей за три месяца Еще в первом обращении к нации глава государства объявил, что семьи, имеющие право на материнский капитал, получат дополнительную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
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Путин заявил, что вклад Красной армии в Победу в ВОВ не будет забыт

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Президент России Владимир Путин пожал руку ветеранов и пообщался с участниками Великой Отечественной войны перед началом парада в честь 75-летия Победы.
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Президент России Владимир Путин вышел на трибуну, чтобы поздравить ветеранов, граждан России и гостей парада с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
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На Красной площади начался парад Победы

На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

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Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

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Российская газета 22 июня в 09:37
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Армия и оружие

Кто кого «завалил трупами» в 1941-1945 гг.?

«СССР выиграл войну благодаря тому, что завалил немцев трупами», потому как бойцы Красной армии чуть ли не поголовно «шли на немецких автоматчиков с голыми руками» или, «размахивая шашками в составе кавалерийских дивизий, налепленных перед войной глупыми Будённым с Ворошиловым, пёрли под огонь немецких танков».
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Политика

На Красной площади начался военный парад в честь 75-й годовщины Победы

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10.00 на Красной площади в Москве.
РИА Новости 03:03
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Политика

На Красной площади начался военный парад в честь 75-й годовщины Победы

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10.00 на Красной площади в Москве.
РИА Новости 03:03
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Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
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Общество

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости вчера в 10:19
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество

Россиянам назвали условие открытия международного авиасообщения

Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране.
Lenta.ru 03:07
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«Рубин» подписал контракт с нападающим юношеской сборной России

Казанский "Рубин" подписал контракт с 18-летним нападающим Кириллом Косаревым, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 02:55
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Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
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Президент «Рейнджерс» высказался о перспективах Кравцова

Президент хоккейной команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон высказался о перспективах Виталия Кравцова в его команде.
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