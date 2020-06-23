Коронавирус
ODDS.ruГендиректор «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус
Чувствую себя хорошо, температуры нет, иных симптомов тоже нет. Уехал из офиса клуба, жду результатов нового теста.
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Повторный тест на коронавирус гендиректора «Арсенала» показал отрицательный результат
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Гендиректор «Арсенала» сдал второй тест на коронавирус. Результат отрицательный
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Повторный тест гендиректора «Арсенала» на Covid дал отрицательный результат
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На Красной площади начался военный парад в честь 75-й годовщины Победы
Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10.00 на Красной площади в Москве.
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REGNUM вчера в 12:46
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости вчера в 10:19
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
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Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране.
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RT на русском 22 июня в 01:27
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ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
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