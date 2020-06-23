Коронавирус

ODDS.ruODDS.ruГендиректор «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус

Чувствую себя хорошо, температуры нет, иных симптомов тоже нет. Уехал из офиса клуба, жду результатов нового теста.
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