Коронавирус
ODDS.ruГендиректор «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус
Чувствую себя хорошо, температуры нет, иных симптомов тоже нет. Уехал из офиса клуба, жду результатов нового теста.
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Повторный тест гендиректора «Арсенала» на Covid дал отрицательный результат
Bookmaker-ratings.ru16:36
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Общество
Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции
Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Общество
Китай наказал владельца TikTok за «вульгарный контент»
Администрация киберпространства Китая наказала видеосервис Xigua за «вульгарный контент».
Афиша Daily 15:32
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
Происшествия
Трутнев поручил МЧС искать пропавших на Камчатке рыбаков
Как сообщало ИА REGNUM, семьи пропавших рыбаков с катера «Тихий» записали видеообращение, в котором просили организовать поиски с применением вертолётов МЧС и других организаций.
REGNUM 21:18
Общество
Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»
Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
Российская газета 14:35
Футбол
Федотов жестко ответил критикам «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ситуацию, при которой клуб отказался переносить матч 23 тура с «Ростовом» из-за заболевания шести игроков соперника и обыграл молодежный состав дончан со счетом 10:1. Федотов дал понять, что не приемлет критики в адрес «Сочи» за победу над соперником, уступавшим в возрасте, мастерстве и физических данных.
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Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной
Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс вчера в 08:59
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Астрохимики обнаружили новую органическую молекулу недалеко от центра Млечного Пути
Спектроскопические исследования молекулы пропаргилимина в лаборатории помогли найти ее в облаке недалеко от центра Млечного Пути.
N+1 11:46
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной
Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости вчера в 08:23
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
Здоровье
В Кузбассе выздоровели 42% заболевших коронавирусом
По общему количеству выздоровевших Кузбасс поднялся в рейтинге регионов.
Газета Кемерова 06:50
Гаджеты
Возможные результаты тестирования NVIDIA RTX 3080 Ti обнаружены в сети
Ferra 21 июня в 09:14
Авто
Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini
Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
32CARS.ru 09:16
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Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
Здоровье
Ограничения из-за коронавируса могут продлить в Челябинской области
В региональном отделении Роспотребнадзора отмечают, что на 22 июня на территории Челябинской области зарегистрировано 6298 случаев новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тыс. населения - 181,2).
Курс дела вчера в 11:05
Здоровье
Врачи из Москвы вырабатывают тактику для лечения коронавируса в ХМАО
Сообщается, что совместными усилиями врачей будут проработаны методики и рекомендации по лечению больных коронавирусом.
Муксун.fm 14:49
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В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Средства противовоздушной обороны Сирии в ночь на 24 июня отразили вражескую атаку в районе провинции Хама, сообщает госагентство Сана.
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Армия и оружие
Северная Корея начала демонтаж громкоговорителей на границе
Ранее сообщалось, что КНДР повторно устанавливает в нескольких точках демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей пропагандистские громкоговорители, которые ранее были демонтированы согласно договоренностям между государствами.
Газета.Ru 21:14
Общество
«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
РИА Новости вчера в 21:17
Технологии
Японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире
Японский суперкомпьютер Fugaku почти в три раза превосходит в скорости вычислений знаменитый аналог Summit, установленный в Национальной лаборатории США.
Актуальные Новости 04:48
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню
Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor 03:50
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу Ракитича
Газета.Ru 18:00