Коронавирус

ODDS.ruODDS.ruГендиректор «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус

Чувствую себя хорошо, температуры нет, иных симптомов тоже нет. Уехал из офиса клуба, жду результатов нового теста.
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Повторный тест гендиректора тульского «Арсенала» на коронавирус оказался отрицательным. Он вернется к работе

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Гендиректор «Арсенала» сдал второй тест на коронавирус. Результат отрицательный

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В тульском «Арсенале» зафиксирована вспышка коронавируса

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Генеральный директор тульского «Арсенала» заразился коронавирусом

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Происшествия

Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов

Вести.Ru 18:37
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
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Харламов прокомментировал «идиотскую» версию развода с Асмус

Юморист Гарик Харламов отреагировал на версию грядущего развода с актрисой Кристиной Асмус, выдвинутую политологом Станиславом Белковским.
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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
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Происшествия

Адвокат сообщил, когда могут закончить расследование дела Ефремова

Расследование уголовного дела после аварии, виновником которой стал актер Михаил Ефремов, может закончиться уже спустя 3 недели.
7 новостей 16:42
Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
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Экономика

ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса

Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
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Российский телескоп помог увидеть всю Вселенную

Научный руководитель обсерватории Рашид Сюняев заявил, что теперь можно увидеть Млечный путь и всю Вселенную в рентгеновских лучах.
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Apple отказывается в своих Mac от чипов Intel в пользу собственных

Apple объявила, что отказывается от процессоров Intel в своих компьютерах Mac и переходит на собственные.
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Армия и оружие

Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»

Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам лишения свободы

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения по делу о коррупции, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева.
Ведомости 06:05
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк - долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости 18:52
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Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

ТАСС 04:23
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Энергетика

В России подорожал бензин на АЗС

Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр.
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Армия и оружие

Российские ПВО сбили беспилотники террористов у базы Хмеймим

НТВ 16:29
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В Великобритании появятся почтовые марки к 50-летию группы Queen

Афиша Daily 02:57
Происшествия

Три человека пострадали и один погиб в тройном ДТП в Забайкалье

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
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Происшествия

В Амурской области загорелись пиломатериалы на лесопилке

По данным ведомства, возгорание локалиховано. "В 01:41 (мск) пожар локализован на площади 1 600 кв. метров", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 18:19
Культура

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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
News.ru вчера в 10:14
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Авто

С 1 июля российских водителей ждут нововведения

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан вчера в 09:19
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Здоровье

Врачи из Москвы вырабатывают тактику для лечения коронавируса в ХМАО

Сообщается, что совместными усилиями врачей будут проработаны методики и рекомендации по лечению больных коронавирусом.
Муксун.fm 14:49
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