Происшествия
ИзвестияГендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
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По делу о стрельбе в колледже в Благовещенске задержан гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», осуществлявшего охрану учебного заведения, сообщил Следственный комитет России (СКР).Ведомости07:57
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