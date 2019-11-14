с чего всё началось

Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

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