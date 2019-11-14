Происшествия
ИзвестияГендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Читать в источнике
Оценить134
с чего всё началось
По делу о стрельбе в колледже в Благовещенске задержан гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», осуществлявшего охрану учебного заведения, сообщил Следственный комитет России (СКР).Ведомости07:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика
Международная следственная группа по делу MH17 опубликовала новые записи перехваченных разговоров «ключевых фигур» ДНР
Международная следственная группа JIT по делу о крушении малазийского боинга MH17 опубликовала новые записи перехваченных разговоров «ключевых фигур» самопровозглашенной Донецкой народной республики и обратилась к возможным свидетелям военной структуры ДНР.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу американских систем Patriot.
Технологии
Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки
Госкорпорация «Роскосмос» запланировала покупку наборов с космической едой, а также кружек, накидок и лото.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Экономика
С россиян захотели собрать побольше налогов и штрафов
Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение планов по НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц.
Футбол
«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»
В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Происшествия
Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
Политика
В Госдуме рассказали об иностранном вмешательстве в дела РФ
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России зафиксировала вмешательство в дела 17 субъектов страны.
Футбол
Пеле назвал Месси самым совершенным игроком
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Шоу-бизнес
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрий Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
Общество
Убийцам и насильникам запретят работать в такси
Министерство транспорта России разработало проект по поручению президента РФ Владимира Путина, согласно которому опасным преступникам запретят работать в такси и сфере грузоперевозок.
Общество
Выяснилось, кто оплатил адвокатов историку Соколову
Коллеги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, оплатили его адвокатскую защиту, сообщил адвокат Александр Почуев.
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Политика
Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
Политика
Конгресс США заблокировал резолюцию о признании геноцида армян
В США было заблокировано рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян Османской империей.
Политика
Помощник вице-премьера Гордеева назначен куратором мусорной реформы
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева заместителем министра Минприроды, ответственным за мусорную реформу.
Футбол
Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от Adidas
На прошлой неделе в Москве компания Adidas презентовала новую форму для сборной России по футболу.
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Фигурное катание
Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Политика
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии, однако РФ насторожена отсутствием кворума в парламенте при голосовании по ее кандидатуре, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Происшествия
В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу
В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Кино
Disney начала предупреждать о расизме в мультфильмах
Компания Disney нашла выход, чтобы хотя бы отчасти избежать обвинений в расизме, которые она неоднократно получала.
Интернет
Пользователи «Одноклассников» начнут зарабатывать на стримах
Сервис уже доступен для части аудитории, но в ближайшее время, как заявляют в компании, он появится у всех пользователей, передает ОТР.
Транспорт
Оператор поездов в Крым пообещал возить котов любого веса
Представитель компании уточнил РИА Новости, что кота можно перевозить в поезде в Крым и обратно в купе и СВ в ряде вагонов.