Происшествия

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Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
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По делу о стрельбе в колледже в Благовещенске задержан гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», осуществлявшего охрану учебного заведения, сообщил
 Следственный комитет России (СКР).
Ведомости07:57

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После стрельбы в колледже Благовещенска задержан директор ЧОПа

Амурская правда09:05

После стрельбы в колледже в Благовещенске гендиректора ЧОП отправили в СИЗО

Телеканал 360°10:57

Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

Известия07:55

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РИА Новости07:58

После стрельбы в колледже Благовещенска задержан гендиректор ЧОП

Life.ru07:56

По уголовному делу о стрельбе в колледже в Благовещенске задержан гендиректор ЧОП

ТАСС07:59

После стрельбы в благовещенском колледже задержан сотрудник ЧОП

РЕН ТВ05:09
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
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