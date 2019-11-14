Происшествия

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Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
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Правоохранители задержали гендиректора частного охранного предприятия (ЧОП) «Сириус-А», которое работало в благовещенском колледже, куда 14 ноября студент пришел с ружьем и открыл стрельбу, убив одного человека и ранив еще троих, сообщается
 на сайте Следственного комитета.
РБК07:57

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После стрельбы в колледже Благовещенска задержан гендиректор ЧОП

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По уголовному делу о стрельбе в колледже в Благовещенске задержан гендиректор ЧОП

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Что произошло за день: четверг, 14 ноября

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Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

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После стрельбы в благовещенском колледже задержан сотрудник ЧОП

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