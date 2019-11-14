Происшествия
ИзвестияГендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
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с чего всё началось
Правоохранители задержали гендиректора частного охранного предприятия (ЧОП) «Сириус-А», которое работало в благовещенском колледже, куда 14 ноября студент пришел с ружьем и открыл стрельбу, убив одного человека и ранив еще троих, сообщается на сайте Следственного комитета.РБК07:57
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