Футбол

ЧемпионатЧемпионатГендиректор «Чертаново»: до Тедеско Умярова оценил Цорн, подсказал немцу

Генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин выразил мнение, что полузащитника Наиля Умярова в «Спартаке» сначала оценил генеральный директор клуба Томас Цорн.
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Политика

Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины

Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 08:04
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41
Происшествия

В Забайкальском крае в ДТП погибли 19 человек

В Забайкальском крае в ДТП погибли 19 человек При падении с моста пассажирского автобуса в Забайкальском крае погибли 19 человек, еще 22 — получили травмы.
Коммерсантъ 07:58
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане

По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
РИА Новости 07:40
Шоу-бизнес

Собчак рассказала о своем отношении к сравнениям с лошадью

Известия 07:56
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Космос

В поисках звездных отпечатков в космосе и истории вселенной

AstroNews.ru 29 ноября в 14:58
Футбол

Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
Технологии

Разработчики Operation Black Mesa опубликовали новые скриншоты из игры

CyberSport.ru вчера в 16:09
Политика

На Украине заговорили о потере смысла существования страны

После распада СССР Украина не смогла стать самостоятельным государством и утратила смысл своего существования.
РЕН ТВ 29 ноября в 22:10
Биатлон

Елисеев завоевал бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

RT на русском 07:44
Происшествия

Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки

Суд на Мальте предъявил одному из самых известных в стране бизнесменов Юргену Фенеку обвинения в связи с убийством журналистки Дафны Каруаны Гализии в 2017 году, сообщает издание Malta Independent.
РИА Новости вчера в 17:18
Здоровье

В России впервые провели уникальную операцию по лечению рака груди

В России впервые по новому методу удалили опухоль в груди при метастатическом раке молочной железы.
Клопс вчера в 06:18
Авто

Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
OAnews вчера в 05:52
Происшествия

В Брянске трансгендера осудили на три года за порнографию в соцсети

В Брянске Советский районный суд приговорил к 3 годам лишения свободы трансгендера по имени Мишель.
БрянскToday вчера в 12:33
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости 05:56
Космос

Новая книга Джеммы Лавендер описывает судьбу Млечного Пути

ГЛАС.RU вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Александр Цекало схватил за грудь свою жену Дарину Эрвин

Известный российский режиссер и продюсер Александр Цекало продолжает наслаждаться совместной жизнью со своей новой супругой.
Дни24 вчера в 14:03
Футбол

Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед

Sports.ru 29 ноября в 15:47
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что сделала пластику груди

Как оказалось, Семенович, действительно делала пластическую операция, но только не для увеличения груди, а для её уменьшения.
Paparazzi.ru 02:48
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости вчера в 16:14
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Вести.Ru 05:40
Общество

Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери

В китайской провинции Хэнань отец пообещал минимум 300 свиней мужчине, который женится на его одинокой дочери.
Lenta.ru 29 ноября в 06:29
Футбол

Наиль Умяров – биография, как попал в «Спартак», детские фото

Умяров полезен Тедеско сразу в нескольких вещах: — тащит мяч между линиями — всегда ищет варианты для развития атаки — быстро переключается с позиции опорника на позицию «восьмёрки» — проделывает большой объём работы — руководит партнёрами На зимнем турнире в Катаре Наиль вообще был самым громким на поле.
Чемпионат 06:00
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 29 ноября в 08:12
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Хоккей

Российский хоккеист был уволен из команды из-за роскошной жены-канадки

23-летнего Никиту Щербака уволили из хоккейного клуба «Авангард». Поводом для этого стала его соблазнительная жена Лорен.
Woman.ru 04:34
Здоровье

Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет

Век 28 ноября в 23:07
Гаджеты

Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10

Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.
Gazeta.SPb 29 ноября в 04:24
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Российский футболист, опорный полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России.
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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