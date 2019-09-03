Футбол
Газета.RuГендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.
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Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Происшествия
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ
РИА Новости 07:57
Политика
Верховная рада намерена расширить полномочия Зеленского
Верховная рада Украины во вторник, 3 сентября, направила в Конституционный Суд законопроект, который предусматривает внесение изменений в Конституцию в вопросе президентских полномочий, сообщает ЛБ.
ИА Новороссия 07:48
Происшествия
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Политика
«Неприкосновенность сняли». Депутат от «Слуги народа» пожелала заниматься любовью день и ночь
Интимная переписка депутата Верховной Рады Елены Криворучко (" Слуга народа") во время заседания парламента была заснята журналистами издания "Страна" 3 сентября В этот день Рада приняла решение об отмене неприкосновенности для народных депутатов.
Украина.ру 08:20
Происшествия
В Москве задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко
Отмечается, что Бойко не призывал участвовать в несогласованной акции оппозиции 31 августа, он лишь сделал репост записи со страницы Любови Соболь.
Говорит Москва 07:55
Энергетика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Политика
Путин поручил до 1 октября установить минимальные оклады медиков
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 октября определить нормативы минимального должностного оклада медиков.
Будущее России. Национальные проекты 08:32
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Накануне Нурмагомндов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Шоу-бизнес
Вдова Децла обвинила свекровь в захвате своей квартиры
Вдова рассчитывала, что переезд будет временной мерой, но свекровь, по её словам, рассудила иначе.
Life.ru 09:11
Экономика
Минпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год
Российская газета 07:40
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.
Известия 08:01
Происшествия
Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.
Известия 07:36
Политика
Путин назвал чиновницу из Тулуна непорядочным человеком
15 августа в Facebook появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, комментирует предыдущий приезд Владимира Путина в Тулун и называет местных жителей «бичевней» и «быдлом».
АБН вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Происшествия
В США подросток расстрелял свою семью
В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи.
Lenta.ru 07:05
Политика
Зеленский оценил потерю неприкосновенности у депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал отмену депутатской неприкосновенности и сообщил, что теперь в стране не будет «касты неприкосновенных».
РБК 07:56
Происшествия
Пилот аварийно севшего в поле А321 вернется к полетам
Капитан А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин 15 августа аварийно посадили самолет в кукурузном поле недалеко от Москвы.
Телеканал 360° 08:59
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Peterburg2.ru 05:43
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Политика
Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17
Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
REGNUM 08:26
Политика
Моди рассказал про химию в отношениях с Путиным
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что у них сложились особые отношения с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:49
Транспорт
Собянин открыл развязку МКАД с Бесединским шоссе
Сергей Собянин открыл после реконструкции развязку на пересечении Бесединского шоссе и МКАД.
Москва 24 04:50
Футбол
Сергей Прядкин: «Некоторые клубы выразили недоверие Егорову»
Было выражено достаточно много недоверия, в том числе и руководству судейского корпуса.
Матч ТВ 09:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле на камеру вместе спели «Звездное лето»
Супруг Аллы Пугачевой, известный шоумен и телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram забавную видеозапись с участием Примадонны и ее близкой подруги, певицы Лаймы Вайкуле.
Дни24 07:17
Гаджеты
Toshiba выпустила два жестких диска на 16 ТБ
Toshiba Electronics Europe объявила о выпуске новых моделей заполненных гелием жёстких дисков серий N300 NAS и X300 Performance.
IT-World 09:10
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Культура
Более 500 издательств представят книги на Московской книжной ярмарке
На Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ) свои книги представят более 500 издательств из 33 стран мира, всего на ярмарке будет около 100 тысяч книг, сообщил журналистам генеральный директор ММКВЯ Андрей Гельмиза.
РИАМО 06:06