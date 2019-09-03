Футбол
RT на русскомГендиректор ЦСКА прокомментировал срыв трансфера Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал срыв сделки по переходу нападающего чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Николая Комличенко.
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Музыка
Автор песни «Третье сентября» объяснил значение этой даты
ФАН вчера в 23:58
Политика
Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Происшествия
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Космос
Робот «Федор» поработал дрелью на МКС
Робот «Федор», находящийся на Международной космической станции (МКС), поработал различными инструментами, в том числе дрелью.
Известия 11:19
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Политика
В Совфеде оценили отмену депутатской неприкосновенности на Украине
Ранее Верховная рада приняла в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 11:54
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве
Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
РИА Новости 12:06
Кино
Скончалась актриса Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.
РЕН ТВ 05:44
Происшествия
В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25
В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM 08:21
Общество
Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей
«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
Известия 11:16
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК 01 сентября в 17:00
Экономика
Выдачей кредитов в Сбербанке займется искусственный интеллект
12 августа сообщалось, что с 2021 года студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта.
Известия 07:15
Общество
В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия 01:00
Общество
Суд оштрафовал свердловчанина на 20 тысяч за табличку Никсону
Ревдинский суд оштрафовал Петра Кикилыка, пытавшегося установить памятную доску 37 президенту США Ричарду Никсону.
Екатеринбург-ТВ 09:56
Происшествия
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12
Происшествия
В Петербурге произошел пожар в здании дельфинария
Сотрудники МЧС локализовали пожар в здании бассейна "Спартак" на Константиновском проспекте, были эвакуированы 20 человек, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
РИА Новости 11:54
Общество
Ураган «Дориан» снизился до третьей категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
BFM.ru 02:40
Политика
Песков: Дата саммита «нормандской четверки» не определена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата следующего саммита "нормандской четверки" пока не определена.
РЕН ТВ 04:15
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Общество
Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг
Известная актриса Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг, из-за которого ей ранее грозил запрет на выезд за рубеж, сейчас у приставов нет к ней претензий, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
РИА Новости 11:31
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru 03:05
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ вчера в 11:43
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Происшествия
В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Экономика
«Сургутнефтегаз» за день подорожал на 10%
В понедельник, 2 сентября, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России – «Сургутнефтегаз» – подорожала на Московской бирже на 10,4% до 1,36 трлн руб.
Ведомости вчера в 17:05